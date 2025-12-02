CIK Kosova kao i na prethodnim izborima nije sertifikovao Srpsku listu

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova ponovo danas nije sertifikovala Srpsku listu za vanredne parlamentarne izbore 28. decembra.

Slično je bilo i tokom sertifikovanja Srpske liste za parlamentarne izbore 9. februara i lokalne izbore 18. oktobra.

Srpska lista je tek odlukama Izbornog panela za žalbe i predstavke bila sertifikovana za februarske i oktobarske izbore.

Za sertifikaciju Srpske liste su danas glasala dva člana CIK-a, dva su bila protiv i sedam je bilo uzdržano.

Predsedavajući CIK-a, Krešnik Radonići i članica CIK-a iz redova srpske zajednice glasali su za, protiv su bila dva člana iz Pokreta Samoopredeljenje, dok su predstavnici ostalih subjekata bili uzdržani.

CIK je danas sertifikovala 22 politička subjekta za izbore dok je „NISMI“ dat još jedan dan za dopunu liste potpisa kako bi mogla naknadno da bude sertifikovana.

Po odluci CIK-a, sertifikovani politički subjekti su: Demokratski savez Kosova, Demokratska partija Kosova, Demokratska partija Turaka Kosova: Nova demokratska inicijativa Kosova, Nova demokratska stranka, Za slobodu pravdu i opstanak.

Ti su i Liberalna partija Egipćana, Socijaldemokratska unija, Jedinstvena goranska partija, Ujedinjena Romska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Nova napredna Romska partija, Fjala, Napredni pokret Roma Kosova, Kosovski savez, Albanska demokratska partija „Bali kombtar“.

Takođe su sertifikovane i tri koalicije medju kojima i „Samoopredeljenje“ u koju su još i: „GUXO“, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija Kosova.

Druga je koalicija koju čine stranke Aškalija: Partija Aškalija za integraciju, Demokratska partija Aškalija i Pokret za zajedničko delovanje.

Treću koaliciju VAKAT čine bošnjačke stranke Demokratska stranka Bošnjaka, Bošnjačka stranka Kosova i Demokratska stranka Vatan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com