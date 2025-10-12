CIK: Na lokalnim izborima na Kosovu glasalo 32,85 odsto birača

Po podacima Centralne izborne komisije Kosova (CIK) na današnji lokalnim izborima na Kosovu, završenim u 19.00 sati, glasalo je 661,905 glasača, što je 32,85 odsto upisanih u birački spisak.

Na konferenciji za novinare predsednik CIK-a Krešnik Radonići je rekao da je opšta ocena da su izbori prošli dobro i da „nije bilo ekscesa“ koji bi mogli uticati na tok procesa izbora.

CIK je ranije najavio da će večeras ili sutra objaviti preliminarne rezultate izbora za gradonačelnike 39 opština na Kosovu, dok će prebrojavanje glasova za odbornike početi sutra.

Po informacijama nevladinih organizacija i organa reda, nije bilo značajnih incidenata, tužilaštvo je saopštilo da je primilo osam prijava i da je nakon istrage utvrđeno da se ne radi o krivičnim delima koji se odnose na pravo glasa.

Analitičari smatraju da je bilo samo manjih tehničkih problema i problema s nalaženjem imena u biračkim spiskovima.

To su, po njihovim ocenama, bili jedni od „najbolje organizovanih“ lokalnih izbora od 2000. godine kada su održani prvi put na Kosovu posle rata.

(Beta)

