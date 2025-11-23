CIK: Na predsedničkim izborima u RS kandidat SNSD-a osvojio 50,89 odsto glasova, a SDS-a 47,81

Predsednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) Jovan Kalaba je u nedelju pred ponoć objavio da je kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan dobio na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) 200.116 glasova ili 50,89 odsto, a kandidat opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša 188.010 glasova ili 47,81 odsto.

To su podaci po nepotpunim rezultatima – sa 92,79 obrađenih biračkih mesta, kazao je Kalaba.

Lider SNSD-a Milorad Dodik je nešto ranije proglasio pobedu Karana, a SDS je odgovorio da je ne priznaju, jer, kako su naveli, imaju eksplicitne dokaze da se u Doboju, Zvorniku i Laktašima desila izborna krađa i da će od CIK-a tražiti ponavljanje izbora u ta tri grada.

Iz SDS-a su zatražili i pokretanje istrage o, kako su rekli, izbornim prevarama, manipulacijama i krađi glasova u ta tri grada.

Ulicama Banjaluke je u povorci prošlo tridesetak vozila sa zastavama SNSD-a slaveći pobedu njegovog kandidata.

CIK je saopštila da je na izbore izašlo 443.472 birača ili 35,78 odsto ukupnog broja građana s pravom glasa.

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku ovog bh. entiteta Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

