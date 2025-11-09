CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) objavila je preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike opština na Kosovu prema kojem je Samoopredelenje (PS) pobedilo u četiri opštine.

Gradonačelnici PS su Faton Peci u Južnoj Mitrovici, Alban Hiseni u Gnjilanu, Halil Tači u Obiliću i Valon Prebreza u Kosovo Polju. Sa tri gradonačenika koje je dobila u prvom krugu Samoopredelenje ima 7 gradonačelnika, četiri više u odnosu na prethodne lokalne izbore.

Demokratski savez Kosova ima gradonačelnike u Prištini, Perparim Rama, Gazmend Muhadžeri u Peći, Bedžat Dželjadini u Dragašu, Ruždi Šehu u Juniku i Sokol Haliti u Vitini. Sa dva gradonačelnika u prvom krugu ima ukupno 7 gradonačelnika, što je za tri manje u odnosu na prethodne izbore.

Demokratska partija Kosova je pobedila u Prizrenu sa Šaćirom Totajem, u Kačaniku sa Sabedin Višijem i u Vučitru sa Ferit Idrizijem. U prvom krugu je pobedio u tri opštine, tako da sada ima šest gradonačelnika što je za četiri manje u odnosu na prethodne lokalne izbore.

Alijansa za budućnost Kosova je pobedila u Đakovici sa Ardianom Đinijem, Balji Muharemaj u Suvoj Reci, Smajl Latifi u Orahovcu i Zenun Eljezaj u Klini. Sa pobedom u jednoj opštini u prvom krugu ima pet gradonačelnika koliko je imala i na prethodnim izborima.

Srpska lista je pobedila u Klokotu i sa prethodnih devet izabranih gradonačelnika, sada ima 10 gradonačelnika, treba reći da je drugi srpski kandidat odustao i u trci je ostao samo kandidat Srpske liste.

Predsednik Centralne izborne komisije, Kreshnik Radonići, izjavio je da se nada da će finalni rezultati drugog kruga biti objavljeni tokom sledeće nedelje.

Dodao da se glasovi dijaspore biti prebrojani početkom naredne nedelje.

(Beta)

