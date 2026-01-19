CIK: Ponavlja se brojanje svih glasova sa parlamentarnih izbora na Kosovu

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) donela je danas odluku da se svi glasovi sa vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra na redovnim biračkim mestima ponovo u celosti prebroje.

Odluka je doneta nakon predloga Saveta za izborne operacije, jer su tokom delimičnog ponovnog brojanja evidentirane manipulacije glasovima između kandidata političkih subjekata.

Predsednik CIK-a Krešnik Radonići izjavio je da su, na osnovu izveštaja iz dosadašnjeg procesa ponovnog brojanja, promene kod glasova za političke subjekte minimalne i gotovo zanemarljive, što znači da su rezultati političkih subjekata tačno prebrojani i pravilno prikazani.

Za razliku od glasova za političke subjekte, on je rekao da podaci za kandidate nakon ponovnog brojanja pokazuju visok stepen netačnosti u brojanju.

„Prema izveštaju sa biračkih mesta ponovo prebrojanih u Centru za brojanje i rezultate (CBR), proizilazi da je nakon ponovnog brojanja u CBR-u sa rezultata kandidata oduzeto 36.007 glasova, koji su im bili evidentirani u OKC-u. Takođe, nakon ponovnog brojanja kandidatima je dodato 20.978 glasova koji nisu bili tačno evidentirani u CBR-u“, naglasio je Radonići.

On je rekao da promena u broju glasova kandidata nakon ponovnog brojanja pokazuje da je proces brojanja glasova kandidata unutar političkih subjekata imao netačnosti.

CIK je ranije odlučio da se u 10 opština ponovo prebroji 100 odsto biračkih mesta. U međuvremenu, u još 28 opština doneta je odluka da se ponovo prebroji po 10 odsto biračkih mesta.

CIK je danas takođe odlučio da razreši predstavnike političkih subjekata u Opštinskoj izbornoj komisiji u opštini Prizren.

Prema dosadašnjem ponovnom brojanju, Prizren se pokazao kao opština sa najvećim neslaganjima. Nakon ponovnog brojanja 98 odsto kutija, proizilazi da je kandidatima DPK-a dodato oko 19.000 glasova koje nisu dobili od građana.

(Beta)

