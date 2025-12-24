Čitaoci Istinomera za laž godine izabrali izjavu Vučića: Hoćete izbore – dobićete ih kad god hoćete

Čitaoci portala Istinomer za „Laž godine 2025“ izabrali su izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Hoćete izbore – dobićete ih kad god hoćete“, preneo je danas taj portal.

Istinomer piše da je, najavljujući da će do Vidovdana da napiše knjigu o tome kako je pobedio obojenu revoluciju u Srbiji, Vučić je u februaru ove godine, sa skupa u Sportskom centru „Jezero“ u Kikindi, poručio političkim protivnicima da „ako hoće izbore“ da će ih „dobiti kad god hoće“.

„Ponavljao je više puta kako će ‘u Srbiji narod da se pita na izborima’ i da ‘ćete izbore imati uvek’, pa ipak u trenutku velike političke krize u Srbiji ne pristaje na takav zahtev studenata i velikog broja građana, zbog čega smo izjavu predsednika ocenili kao neistinu“, piše taj portal.

Drugo i treće mesto, kako su dodali, takođe je pripalo izjavama predsednika Srbije: „Nisam proglasio pobedu nad ‘obojenom revolucijom'“ i „Nemam mogućnost da se obratim ljudima ni na RTS-u, ni na drugim medijima“.

Tokom 2025. godine, Istinomer je proverio ukupno 61 izjavu političara i javnih funkcionera u kategorijama istinitost, doslednost, obećanja i zloupotreba činjenica, a sve ocene su bile negativne, osim jedne „skoro neistine“.

Godinu su, kako navode, obeležili masovni studentski i građanski protesti na koju je vlast odgovorila „sve otvorenijom represijom, ali i spinovima“.

„Od toga da su studentski zahtevi ispunjeni, pa potom da se i ne zna šta su tačno zahtevi, do studenata ustaša, separatista i ‘blokadera’ koji planiraju da izazovu haos i građanski rat u Srbiji a sve uz specijalne emisije i njihova hapšenja uoči najavljenih protesta, ali i na protestima uz optužbe da pozivaju na rušenje ustavnog poretka“, naveli su u tekstu.

Tim Istinomera zabeležio je i „oponašanje studentskog pokreta i kritičkog dela javnosti“ – od studenata koji žele da uče, nevladine organizacije bliske vlasti, govora, simbolike i poruka, pa sve do paralelnih posmatračkih misija i strukovnih udruženja, navodeći da su „ove godine i lagali i tukli“.

Od analiziranih izjava političara ove godine, 22 su ocenjene kao neistina, četiri kao „kratke noge“, 10 obećanja ocenjeno je kao neispunjeno, osam izjava kao nedosledno, dok je ocenu zloupotreba činjenica dobilo šest izjava. Deset izjava ocenjeno je kao neproverivo.

Istinomer od 2016. organizuje izbor za „Laž godine“, navodeći da na svim izborima dominira Aleksandar Vučić, a na skoro svim je i pobedio „čisto kao suza“, osim dvaputa kada su pobednici bili bivši ministar Aleksandar Martinović i aktuelna predsednica Skupštine Ana Brnabić.

(Beta)

