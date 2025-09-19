Civilna odbrana: Oko 450.000 Palestinaca pobeglo iz grada Gaze

Civilna odbrana Pojasa Gaze Gaze saopštila je večeras da je 450.000 Palestinaca pobeglo iz grada Gaze na jug od kraja avgusta.

„Broj građana raseljenih iz Gaze na jug dostigao je 450.000 ljudi od početka vojne operacije protiv grada Gaze prošlog avgusta“, rekao je Mohamed el Mugajir, zvaničnik organizacije za prvu pomoć koja deluje pod upravom palestinskog pokreta Hamas.

Izraelska vojska, koja je sve češće pozivala na evakuaciju grada Gaze, saopštila je ranije danas da je broj Palestinaca koji su napustili grad od kraja avgusta „oko 480.000“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com