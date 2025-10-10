Civilna zaštita Gaze: Izraelska vojska se povukla iz nekoliko delova na severu i jugu Pojasa

Izraelska vojska se povukla iz nekoliko delova grada Gaze na severu Pojasa Gaze, kao i iz nekoliko delova na jugu te teritorije, saopštio je danas zvaničnik tamošnje Civilne zaštite.

„Izraelske snage su se povukle iz nekoliko oblasti grada Gaze“, izjavio je direktor odeljenja za humanitarnu pomoć i međunarodnu saradnju te organizacije Mohamad el-Mugajir.

On je dodao da se vojska povukla i iz delova grada Han Junis na jugu Pojasa, kao i da se sada nalazi u istočnim oblastima te teritorije.

Povlačenje izraelske vojske je jedan od koraka sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji sadrži 20 tačaka i koji je inicirao predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, a koji nalaže i neometano snabdevanje stanovništva humanitarnom pomoći i razoružanje militantne palestinske grupe Hamas.

(Beta)

