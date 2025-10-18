Civilna zaštita Gaze: Pronađena tela poginulih u izraelskom napadu nakon prekida vatre

Civilna zaštita Pojasa Gaze, kojom rukovodi palestinska militantna grupa Hamas, saopštila je danas da je pronašla posmrtne ostatke devet ljudi i tvrdi da ih je ubila izraelska vojska u napadu nakon sporazuma o prekidu vatre.

„U koordinaciji sa kancelarijom Crvenog krsta, timovi Civilne zaštite uspeli su da pronađu devet žrtava nakon što je izraelska okupacija juče gađala autobus koji je prevozio raseljena lica istočno od naselja Zejtun u gradu Gazi“, rekao je portparol te organizacije Mahmud Basal.

Izraelska vojska je saopštila da je identifikovala, kako tvrdi, sumnjivo vozilo koje prelazi liniju povlačenja unutar Pojasa Gaze, dogovorene sporazumom o prekidu vatre.

Vojnici su, kako tvrdi Jerusalim, nakon upozorenja otvorili vatru kako bi eliminisali pretnju i to su učinili u skladu sa dogovorom.

(Beta)

