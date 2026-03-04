Civilni odbor zabrinut zbog određivanja pritvora advokatu Stojkoviću povodom dokumenta iz BIA

Civilni odbor za zaštitu aktivista i uzbunjivača izrazio je danas zabrinutost zbog određivanja pritvora advokatu Čedomiru Stojkoviću zbog sumnje da je na društvenoj mreži Iks (X) objavio dokument o Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) označen kao "strogo poverljivo", navodeći da je to najstroža mera u predmetu koji se odnosi na objavljivanje informacija.

„Pritvor mora biti krajnja i izuzetna mera, koja se određuje samo kada blaže mere nisu dovoljne. U slučajevima koji se tiču javnog izražavanja i objavljivanja dokumenata, potrebno je naročito pažljivo proceniti stvarnu potrebu za vođenjem krivičnog postupka zbog mogućeg efekta zastrašivanja prema advokatima, aktivistima i uzbunjivačima“, navodi se u saopštenju.

Prema dostupnim informacijama, Civilni odbor navodi da je sporni dokument bio je priložen uz tužbu koju je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) podnela u parničnom postupku, koji je po pravilu javan, dodajući da ukoliko je dokument na taj način postao deo sudskog spisa bez posebnog režima zaštite, shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka – prestala je tajnost.

„Podsećamo i da je protiv istog lica i ranije vođen postupak zbog objava na društvenim mrežama kvalifikovanih kao pozivanje na rušenje ustavnog poretka. U demokratskom društvu politički govor i kritika državnih organa uživaju visok stepen zaštite i ne smeju biti predmet preterano restriktivne krivičnopravne reakcije“, piše u saopštenju.

Ocenili su da taj slučaj prevazilazi pojedinca i tiče se principa – pravne sigurnosti, proporcionalnosti i zaštite javne debate u demokratskom društvu, dodajući da Civilni odbor za zaštitu aktivista i uzbunjivača insistira na poštovanju pretpostavke nevinosti, prava na pravično suđenje i standarda slobode izražavanja.

Stojkoviću je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je objavio dokument u kom se navodi da je kompanija „Auto Čačak“, generalni uvoznik automobila „Škoda“ za Srbiju, raskinula ugovor sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA).

(Beta)

