Član posluge Jelisejske palate krao srebro koje je trebalo da čuva

Uhapšen je čuvar srebra u zvaničnoj rezidenciji predsednika Francuske zbog krađe srebrnog pribora za jelo i drugih predmeta vrednih hiljade evra, saopštilo je parisko tužilaštvo.

Glavni upravnik Jelisejske palate je prijavio nestanak predmeta čija vrednost se kreće između 15.000 i 40.000 evra.

„Manufaktura Sevr“ koja je isporučila većinu srebrnine Jelisejskoj palati, na veb-sajtovima za onlajn aukcije je prepoznala da se nudi na prodaju nekoliko njenih proizvoda koji su nestali.

Saslušavanje osoblja Jelisejske palate navelo je istražitelje da posumnjaju na jednog od čuvara srebrnine, čiji zapisi o stanju inventara su sumnjivi – stvaraju utisak da planira buduće krađe.

Istražitelji su utvrdili da je on bio u vezi sa menadžerom kompanije specijalizovane za onlajn prodaju predmeta, posebno posuđa. Istražitelji su na njegovom nalogu otkrili pločicu sa natpisom „Ratno vazduhoplovstvo Francuske“ i pepeljare za žigom „Manufaktura Sevr“ koje nisu u maloprodaji.

Oko 100 predmeta je nađeno u čuvarovom ormariću na poslu, njegovom automobilu i u kući. Među nađenim predmetima su vredne bakarne šerpe s drškom za pripremu sosova, sevrski porcelan, jedna statueta Renea Lalika, pehari za šampanjac Bakara.

Nađeni predmeti su vraćeni u Jelisejsku palatu.

Čuvar i saradnik su uhapšeni, a istražitelji su identifikovali jednog primaoca ukradene robe.

Svi su optuženi za zajedničku krađu pokretne imovine koja je deo nacionalne baštine što je krivično delo kažnjivo sa do 10 godina zatvora i novčanom kaznom od 150.000 evra.

(Beta)

