Članak o ubijenom influenseru Čarliju Kirku najčitaniji ove godine na Vikipediji

Članak o konzervativnom američkom influenseru Čarliju Kirku, ubijenom ove godine, na vrhu je liste najčitanijih članaka Vikipedije za 2025. godinu, a u prvih 10 najčitnijih su i tekstovi o američkom predsedniku Donaldu Trampu i novoizabranom gradonačelniku Njujorka Zohranu Mamdaniju.

Stranicu ove internet enciklopedije o 31-godišnjem konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku, ubijenom 10. septembra 2025. godine, pročitalo je 45 miliona ljudi, a broj poseta toj stranici je naglo porastao posle njegovog ubistva, piše sajt Vuikimedija.

Po podacima koje je objavila Fondacija Vikimedija, 40 odsto osoba koje su pregledale članak o Kirku su korisnici izvan SAD, a 15 miliona pregleda stranice bilo je dan posle njegove smrti.

Članak o Donaldu Trampu na Vikipediji je četvrti među najčitajim sa 25,1 milionom ljudi koji su pročitali predsednikov profil. Članak o izabranom gradonačelniku Njujorka Zohranu Mamdaniju imao je 20,1 miliona pregleda.

Prošle godine je Trampova stranica na Vikipediji takođe stigla na četvrto mesto sa 27 miliona pregleda, ali je tesno ispred njega bila Kamala Haris, njegova rivalka na predsedničkim izborima u SAD, čija stranica je imala 29 miliona pregleda.

Haris koja je poražena na predsedničkim izborima 2024. godine se ne nalazi na ovogodišnjem spisku najčitanijih članaka. Međutim Tramp je na toj listi osam puta, mada ne i 2022. i 2023. godine.

Stranica potpresednika SAD Džej Di Vensa koja je 16. najčitanija stranica ove godine, bila je na sedmom mestu prošle godina.

Ispred Trampa i Mamdanija na drugom mestu najčitanijih stranica je opšta stranica umrlih, koja je pregledana 42,5 miliona puta. Tu stranicu svakodnevno ažurira tim urednika, i nikad nije bila ispod trećeg mesta po čitanosti od kada je Fondacija Vikimedija počela da prikuplja podatke o pregledima stranica.

Druge slavne osobe koje su umrle ove godine, pored Kirka, a koje su na spisku, su Ozi OZborn i papa Franja.

Na spisku najčitanijih stranica je i sadašnji poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XVI.

Serijski ubica Ed Gein koji je bio aktivan 1950-ih je došao na treće mesto po čitanosti sa 31,2 miliona pregleda što je uglavnom podstaknuto TV-serijom „Monsters“ striming platforme Netfliks koja je dramatizovala njegove zločine, a ulogu ubice je igrao Čarli Hanam.

Televizja i film imaju sedam mesta među najčitanijim člancima Vikipedije, a horor film „Sinners“ stigao je na osmo mesto, ispred „Supermena“, „Severance“, „Weapons“, „Adolescencije“, „Thunderbolts“ i „Fantastična četvorka-prvi koraci“.

Takođe je poraslo interesovanje za Ilona Maska, i taj kontroverzni milijarder je sa 11. mesta u 2024. stigao na šesto mesto ove godine. Njegovo upadljivo pojavljivanje u Beloj kući i neuspešno vođenje sada rasformiranog Odelenja za vladinu efikasnost (DOGE) značili su da je on imao veću ulogu u javnosti nego ikad, zbog čega je članak o njemu na Vikipediji pregledan više od 20 miliona puta.

Fudblaska ikona Kristijano Ronaldo i Jutjuber Mister Bist su na kraju liste, a Ronaldova stranica je imala 10,8 miliona pregleda ,dok je stranica influensera pregledana 11,4 miliona puta.

Prvih 20 na listi članaka Vukipedije po broju pregleda:

1. Čarli Kirk, 44,907,789

2. Spisak umrlih 2025. 42,508,846

3. Ed Gein 31,232,285

4. Donald Tramp 25,127,616

5. Papa Lav XIV 22,052,502

6. Ilon Mask 20,179,628

7. Zohran Mamdani 20,118,615

8. Sinners (2025 film) 18,230,654

9. Ozi Osborn 17,787,997

10. Superman (film 2025) 17,007,716

11. Papa Franja 15,281,541

12. Severance (TV serije) 13,892,847

13. United States 13,040,217

14. Thunderbolts 12,864,839

15. Weapons (film 2025) 11,753,018

16. JD Vance 11,617,451

17. Adolescence (TV serija) 11,571,799

18. MrBeast 11,475,681

19. Cristiano Ronaldo 10,827,510

20. The Fantastic Four: First Steps 10,768,070

Fondacija Vikimedija uz te podatke piše da je „pre dvadeset pet godina Vikipedija je bila samo san. Danas je ona okosnica znanja na internetu“.

„Dvadesetpeta godišnjica postojanja te besplatne onlajn enciklopedije biće 15. januara“ što je „vreme da se proslave dostignuća skoro 250.000 volontera koji svakodnevno pomažu u održavanju sajta tako što održavaju njegov sadržaj neutralnim, činjenice navode iz pouzdanih izvora..“, a „njihov rad predstavlja čovečanstvo u svom najboljem izdanju – ljude današnjice, koji se organizuju da bi koristili ljudima sutrašnjice“, piše na sajtu.

(Beta)

