CLS: Beograd trenutno duguje 200 miliona evra, rebalans budžeta u oktobru

U oktobru će biti rebalans budžeta Beograda za 2025. godinu zbog zaduženja od 200 miliona evra, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

CLS je naveo da će krajem ove godine grad morati da plati 9,3 milijarde dinara koje je dugovao dobavljačima prošle godine, ali, kako je saopštio, privatne banke su preko faktoringa otkupile te dugove i odložile naplatu za godinu dana.

„Dug od 620 miliona dinara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove prema Jedinstvu iz Sevojna je otkupila Erste banka, a dug od 1,76 milijardi dinara Sekretarijata za javni prevoz prema Streli iz Obrenovca banka Inteza. Mnogo je još ovakvih primera na koje je ukazala i Državna revizorska institucija“, piše u saopštenju CLS-a.

Centar za lokalnu samoupravu naveo je da će grad Beograd u 2025. godini plaćati obaveze iz tekuće godine, dugovanja iz prethodne, ali i kamatu i troškove privatnih banaka.

(Beta)

