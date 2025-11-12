CLS: Dve zgrade u kompleksu Generalštaba pokloniti Beogradskom univerzitetu

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da dve zgrade u kompleksu Generalštaba koje su obuhvaćene Leks specijalisom, treba pokloniti Beogradskom univerzitetu i da se u njih usele državni fakulteti koji još nemaju samostalne zgrade.

„Stara zgrada ‘Đeneralštaba’ iz 1928. godine je u svoje vreme bila najlepša zgrada Beograda i jedna od najlepših zgrada Evrope. Dok trenutno nije poznata njena konačna sudbina, govori se da bi mogla biti pretvorena u kazino novog hotela“, naveo je CLS.

Dodali su da bi Kasarna 7. puka, prema Leks specijalisu, bila pretvorena u hotelsku recepciju što su ocenili kao „ruganje srpskoj vojnoj i arhitektonskoj tradiciji“.

Apelovali su na nadležne institucije i nosioce najviših političkih funkcija da ne dozvole „nasilje“ nad dragocenim zgradama Beograda.

(Beta)

