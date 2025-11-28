CLS: Na spisak projekata u Beogradu u predlogu budžeta Srbije za 2026. dodat delfinarijum

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je na spisak kapitalnih projekata u Beogradu, u predlogu republičkog budžeta za 2026. godinu, dodat jedino delfinarijum u iznosu od milijardu dinara.

„U republičkom budžetu za narednu godinu su se morali naći relevantniji projekti od nacionalnog stadiona i delfinarijuma, kao što su most na Adi Huji, tunel ispod Senjaka (UMP), toplodalekovod Obrenovac-Novi Beograd, kao i završetak železničke obilaznice“, naveo je CLS.

Dodali su da su u budžetu od razvojnih projekata koji su već u toku, prisutni metro u vrednosti od 20 milijardi dinara, kao i tunel od Savske do Dunavske padine, u iznosu pet milijardi dinara.

(Beta)

