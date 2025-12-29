CLS: Od 1. januara cena vode u Beogradu veća za 200 dinara

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da će od 1. januara biti povećana cena vode u Beogradu.

„Od 1. januara poskupeće cena usluga Javnog komunalnog preduzeća Beogradskog vodovoda i kanalizacije prosečno za preko 200 dinara po domaćinstvu“, naveo je CLS.

Dodao je da će nove cene važiti za uslugu isporučene vode, odvođenja otpadnih voda, kao i za pogonsku spremnost sistema.

„Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rešenjem dao saglasnost na odluku nadzornog odbora ovog javnog komunalnog preduzeća, čime je ona postala pravosnažna“, objavio je CLS.

(Beta)

