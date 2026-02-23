CLS: Prigradske opštine biće najveće žrtve rebalansa budžeta Beograda

Najveće žrtve rebalansa budžeta Grada Beograda, koji opozicioni akteri očekuju u petak 27. februara, biće prigradske opštine, smatraju u Centru za lokalnu samoupravu (CLS).

Kako je CLS danas saopštio, od ukupnih primanja i prihoda beogradskog budžeta, samo 13,9 milijardi dinara (8,5 odsto budžeta) biće transferisano na 17 gradskih opština.

„Posebno kritična situacija će uslediti za takozvane prigradske opštine, koje se već suočavaju sa manjkom investicija i nedostatkom elementarne komunalne infrastrukture. Grad Beograd će nakon rebalansa opredeliti 850 miliona za opštinu Mladenovac u čitavoj 2026. godini, dok će, na primer, samo za izgradnju sportskog centra na Vračaru u ovoj godini biti potrošeno 911 miliona dinara“, piše u saopštenju CLS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com