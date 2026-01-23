CLS: Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti kasne skoro šest meseci, grad ćuti

Projekat probijanja podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu i njegovog povezivanja sa Bulevarom Crvene armije kasni skoro šest meseci, iako je najavljivan kao jedan od ključnih kapitalnih projekata u toj beogradskoj opštini, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

„Kabinet gradonačelnika, kao ni Sekretarijat za komunalne i stambene poslove – zvanični investitor projekta, do danas nisu javno saopštili razloge ovakvog kašnjenja, niti su definisali novi, realan rok za završetak radova“, navodi se u saopštenju.

Radovi na tom potezu, kako je navela ta organizacija, započeti su u maju 2024. godine, procenjena vrednost projekta iznosi oko jedne milijarde dinara, a izvođači su firme „Ras inženjering“, „Novkol“, CIP i „Starting“.

„Spajanjem dva bulevara na Novom Beogradu povezale bi se Savska i Dunavska obala, rasteretila bi se ulica Omladinskih brigada i dobio bi se značajan saobraćajni koridor u pravcu sever-jug, od izuzetnog značaja za funkcionisanje saobraćaja na Novom Beogradu“, dodaje se u saopštenju.

CLS je, nakon više izlazaka na teren, ocenio da radovi „ne napreduju zadovoljavajućim intenzitetom, niti dinamikom koja bi opravdala dosadašnja obećanja gradskih vlasti“.

„Posebno zabrinjava podatak iz budžeta Grada Beograda za 2026. godinu, u kojem se potvrđuje da je do kraja 2025. godine završeno svega 50 odsto radova, dok se dodatna sredstva u iznosu od 52 miliona dinara planiraju i za 2027. godinu, što jasno ukazuje na ozbiljno probijanje rokova i loše planiranje projekta“, piše u saopštenju.

CLS je zatražio da gradske vlasti hitno saopšte razloge kašnjenja, precizan plan nastavka radova i realan rok završetka projekta, kao i da preuzmu odgovornost za „još jedan infrastrukturni projekat koji se sprovodi loše, netransparentno i na štetu građana Beograda“.

(Beta)

