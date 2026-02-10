CLS: Sekretar za komunalne i stambene poslove grada Beograda podneo ostavku

Organizacija Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštila je jutros da je doskorašnji sekretar za komunalne i stambene poslove grada Beograda Rajko Tanasijević, podneo ostavku na tu funkciju, kako je navela, "u tajnosti i bez medijskog oglašavanja.".

Na to mesto je kao vršilac dužnosti postavljena Olivera Milutinović, sa mandatom od mesec dana, dodali su iz CLS.

„Sekretarijat za komunalne i stambene poslove je jedan od najvažnijih u glavnom gradu, a pod njegovom ingerencijom je i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, pa je neobično da se ostavka ključnog čoveka drži u tajnosti i bez obrazloženja“, navedeno je u saopštenju.

Do ostavke je došlo, prema njihovim rečima, nekoliko dana nakon što je CLS kritikovao Tanasijevića zbog kašnjenja probijanja podvožnjaka u Bulevaru Crvene armije na Novom Beogradu.

„Prema izvorima CLS-a, do ostavke, koja je ekspresno usvojena, došlo je ne samo zbog problema sa izvođenjem radova, već i zbog brojnih nepravilnosti u radu sekretarijata i spornih tendera, pa se počelo sa traženjem krivca i žrtvenog jagnjeta“, piše u saopštenju.

Naveli su da je ostavka Tanasijevića „dokaz stanja rasula u gradskoj upravi“, gde zbog „lošeg finansijskog stanja, dugova, ali i neobičnih tendera, sve manje lica žele da preuzima odgovornost i da bude povezivana sa aktuelnim problemima“.

(Beta)

