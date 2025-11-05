CLS: U budžetu za 2026. za stadion predviđena 21 milijarda dinara, za preradu otpadnih voda nula

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je u nacrtu budžeta Srbije za 2026. godinu, u koji su imali uvid, za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona predviđena 21 milijarda dinara, a da za preradu otpadnih voda i kanalizaciju u Beogradu nisu planirani nikakvi izdaci.

„Ukupno je u trogodišnjem periodu namenjeno 45,2 milijardi dinara za Nacionalni stadion“, navodi se u saopštenju.

Ukazano je da bi bila velika sramota i propust da Beograd dočeka domaćinstvo međunarodne izložbe EXPO 2027, a da, uprkos velikom investicionom ciklusu u javnu infrastrukturu, svaki stanovnik glavnog grada nema priključak na vodovod, kanalizaciju, kao i da se ne bude izgrađena fabrika za prečišćavanje otpadnih voda.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će Vlada Srbije ove sedmice usvojiti predlog budžeta za narednu godinu.

