CLS: U budžetu za 2026. za stadion predviđena 21 milijarda dinara, za preradu otpadnih voda nula

„Ukupno je u trogodišnjem periodu namenjeno 45,2 milijardi dinara za Nacionalni stadion“, navodi se u saopštenju.
Ukazano je da bi bila velika sramota i propust da Beograd dočeka domaćinstvo međunarodne izložbe EXPO 2027, a da, uprkos velikom investicionom ciklusu u javnu infrastrukturu, svaki stanovnik glavnog grada nema priključak na vodovod, kanalizaciju, kao i da se ne bude izgrađena fabrika za prečišćavanje otpadnih voda.
Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će Vlada Srbije ove sedmice usvojiti predlog budžeta za narednu godinu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com