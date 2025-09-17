CLS ukazao da u materijalu za sednicu Skupštine Beograda opet nema Izveštaja o radu gradske uprave

U materijalima za sednicu Skupštine grada Beograda, koja će se održati u petak, nedostaje ključni dokument, a to je izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine, izjavio je danas Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS).

„Beograđani plaćaju za gradsku upravu ove godine čak 25 milijardi dinara i rukovodstvo grada je dužno da položi račune građanima šta je urađeno za taj novac i kako je i šta radila administracija grada“, rekao je Jovanović, saopštio je CLS.

Jovanović je dodao je da to što su gradski odbornici, javnost i građani ostali uskraćeni za ovaj ključni dokument, predstavlja grubo kršenja zakona, načela transparentnosti i odgovornosti, kao i šamar svim poreskim obveznicima u Beogradu.

