CLS upozorava: Vlasnik Strele gradi kod beogradskog vodoizvorišta

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je firma NbgExpo, koja planira da gradi stambeni kompleks pored Savskog keja, u većinskom vlasništvu Miroslava Nikolića koji je ujedno i vlasnik "Strele", najvećeg autobuskog prevoznika u beogradskom regionu.

„Pored toga što Strela i ćerke firme Miroslava Nikolića imaju monopol na prigradski prevoz, Strela je jedini prevoznik na teritoriji opštine Surčin, a od 2024. godine ova gradska vlast joj je poverila javni prevoz putnika u opštinama Zemun, Palilula i Novi Beograd“, naveo je CLS u saopštenju.

Iz CLS su dodali da je „Strela“ bila i glavni akter u pokušaju da se u Beogradu ukine trolejbuski podsistem.

„Sada je na redu uža zona zaštite beogradskog vodoizvorišta na Novom Beogradu. Kada je dosta“, upitali su iz CLS.

CLS je podsetio da je ranije obavestio javnost da bi gradnja stambenog kompleksa bila u užoj zoni zaštite beogradskog vodoizvorišta, kao i da bi dodatno opteretila Savski nasip koji brani Novi Beograd od poplava.

(Beta)

