CLS: Vanredni rebalans budžeta u Beogradu 27. februara

Centar za lokalnu samoupravu tvrdi da će vanredni rebalans budžeta Beograda biti usvojen na sednici koja se planira 27. februara.

Rebalans je neophodan zbog loše finansijske situacije i zbog dugova koji su nastali zbog izgubljenih sudskih sporova Grada, saopštava Centar za lokalnu samoupravu.

Nezabeležena je praksa da se rebalans budžeta pravi već u februaru, ali to je nešto što se moglo predvideti i na šta smo upozoravali, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Aktuelna gradska vlast gura prestonicu u bankrot, a cenu će platiti svi Beograđani, ukoliko se način upravljanja hitno ne promeni, zaključio je Jovanović.

(Beta)

