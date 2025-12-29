CMG: Deset najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini

Kineska medijska grupa (CMG) objavila je listu 10 najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini.

1. Dokument sa ključnim preporukama opisuje prioritete u narednom petogodišnjem planu – Dokument Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) skicirao je prioritete razvoja zemlje za period od 2026. do 2030. godine, a preporuke su usvojene na četvrtoj plenarnoj sednici CK u oktobru.

2. Parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu – U centru Pekinga je 3. septembra održana velika vojna parada povodom godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, koju je nadgledao predsednik SI Đinping

3. KPK pokrenula kampanju za poboljšanje ponašanja – Partija je pokrenula kampanju od osam tačaka kako bi se poboljšalo ponašanje u stranci, a ona je trajala do jula.

4. Ostvareni glavni ciljevi ekonomskog i društvenog razvoja – Na godišnjoj Centralnoj konferenciji o ekonomskom radu ocenjeno je da će ciljevi ekonomskog i društvenog razvoja uspešno da se ostvare do kraja godine

5. Inicijativa za globalno upravljanje – Predsednik Kine Si Đinping predložio je Inicijativu za globalno upravljanje i pozvao zemlje da rade zajedno na pravednijem i ravnopravnijem sistemu globalnog upravljanja.

6. Obeležene godišnjice autonomnih regiona – Predsednik Si je tokom avgusta i septembra obišao gradove Lasu i Urumći, čime su obeležene godišnjice njihovih regiona

7. Ratifikovan Dan sećanja na obavljanje Tajvana – Parlament je usvojio da se 25. oktobar proglasi Danom sećanja na obnavljanje Tajvana, jer je na taj dan 1945. godine u Tajpeju održana ceremonija prihvatanja predaje Japana na kineskom ratištu.

8. Carinske operacije na ostrvu Hajnan – Kina je 18. decembra pokrenula posebne carinske operacije u Slobodnoj trgovinskoj luci (STP) na Hajnanu, najvećoj takvoj luci na svetu, čime je omogućen slobodniji ulazak prekomorske robe i pogodnije poslovanje.

9. Nove prekretnice u tehnološkoj samostalnosti – Kina je značajno ojačala autonomiju i kontrolu svoje tehnologije, u šta spadaju akcije lansiranja sonde i drugih letelica u orbitu, kao i puštanje u rad nosača aviona

10. Nacionalne igre – Tokom novembra održane su 25. Nacionalne igre, na kojima su se sportisti trkali preko područja Velikog zaliva, što je simbolizovalo regionalnu povezanost i integraciju.

(Beta)

