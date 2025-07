CMG: Globalni stručnjaci pozivaju na mir i dijalog za rešavanje sporova u Južnom kineskom moru

Međunarodni simpozijum o istoriji i stvarnosti Južnog kineskog mora održan je u četvrtak u Pekingu, pozivajući na mir i dijalog u regionu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Učesnici iz celog sveta sudelovali su u detaljnim diskusijama o temama koje uključuju međunarodni poredak posle Drugog svetskog rata, suverenitet nad Nanhaj Džudaom, poznatim na engleskom kao ostrva Južnog kineskog mora, kao i ponovnu procenu arbitražne odluke o Južnom kineskom moru iz 2016. godine.

Predsednik Centra Huajang za pomorsku saradnju i upravljanje okeanima Vu Šicun naveo je da suverenitet Kine nad Nanhaj Džudaom i susednim vodama ima obilnu istorijsku i pravnu osnovu, jer Kina upravlja regionom od davnina i u skladu sa međunarodnim poretkom posle Drugog svetskog rata.

„Kinesko čuvanje suvereniteta Nanhaj Džudaoa jeste održavanje međunarodnog poretka, a ne podrivanje međunarodnih pravila“, podvukao je Vu u uvodnom govoru na simpozijumu.

„Kina i ASEAN treba da unaprede konsultacije o Kodeksu ponašanja u Južnom kineskom moru (KOP) i da zajedno rade na očuvanju mira i stabilnosti u regionu“, rekao je Vu govoreći o nezakonitoj dodeli arbitraže o Južnom kineskom moru u julu 2016. godine, prenosi CMG.

Zamenik direktora Kineske akademije za istoriju Li Guoćijang ukazao je da je Južno kinesko more bilo harmonično, okarakterisano međusobnim poštovanjem između Kine i njenih suseda, sve do 1930-ih kada je narušeno onim što je on opisao kao kolonijalnu i imperijalističku „hegemoniju i pohlepu“.

Li je naglasio da je Kina u potpunosti povratila ostrva Južnog kineskog mora, što je rezultat pobede u Drugom svetskom ratu, u skladu sa Kairskom deklaracijom iz 1943.godine i Potsdamskom proklamacijom iz 1945. godine.

Seminar „Istorija i stvarnost Južnog kineskog mora“ organizovali su Nacionalni institut za studije Južnog kineskog mora i Centar Huajang za pomorsku saradnju i upravljanje okeanima. Okupio je naučnike iz raznih zemalja, uključujući Kinu, Indoneziju, Irsku, Nemačku, Rusiju, Singapur i Južnu Koreju, kako bi razgovarali o istorijskim i pravnim perspektivama ovog pitanja.

Arbitražni sud za Južno kinesko more, osnovan na jednostrani zahtev Filipina i bez saglasnosti Kine, doneo je presudu 12. jula 2016. godine obrazlažući da je zasnovana na Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora ili UNCLOS. Kina je proglasila presudu ništavnom.

Deklaracija o ponašanju strana u Južnom kineskom moru (DOC), koju su 2002. godine potpisale Kina i države članice ASEAN-a, navodi najvažnije principe u rešavanju sporova oko Južnog kineskog mora. Konsultacije o COC pokrenute su između dve strane 2013. godine. I DOC i COC imaju za cilj očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

(Beta)

