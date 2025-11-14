CMG: Japan da povuče svoje izjave u vezi sa Tajvanom ili će snositi posledice

Kina je poručila da Japan mora da povuče svoje izjave u vezi sa Tajvanom ili će u suprotnom snositi sve posledice, navodi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Japanska premijerka Takaši Hajao pre nekoliko dana otvoreno je iznela provokativne primedbe o Tajvanu u Narodnoj skupštini, nagoveštavajući mogućnost vojne intervencije u Tajvanskom moreuzu, a Kina se snažno tome protivi, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đijan.

„Nakon što je kineska strana izrazila ozbiljne i odlučne proteste, premijerka nije povukla svoju izjavu. Njena izjava ozbiljno krši princip ‘jedne Kine’, duh četiri kinesko-japanska politička dokumenta i osnovne norme međunarodnih odnosa, i predstavlja grubo mešanje u unutrašnje poslove Kine“, rekao je Lin.

„Japanska strana mora odmah da ispravi i povuče svoje loše primedbe, u suprotnom će morati da snosi sve posledice“.

Lin je istakao da je Japan u istoriji militarizma više puta koristio takozvanu „egzistencijalnu krizu“ kao izgovor za početak strane agresije.

Lin je ponovio da je Tajvan deo Kine, a rešavanje tajvanskog pitanja i postizanje nacionalnog ponovnog ujedinjenja tiče se kineskog naroda i nijednoj spoljnoj sili nije dozvoljeno da interveniše.

(Beta)

