CMG: Kina se oštro protivi mešanju Japana u pitanje Tajvana

Kina je oštro osudila ambicije japanske strane da se umeša u pitanje Tajvana kao provokativne, zlonamerne i štetne po odnose Kine i Japana.

Povodom nedavne izjave japanske premijerke Sanae Takaiči koja je u skupštinskoj debati rekla da „slučaj Tajvana“ može predstavljati „situaciju krize opstanka“, u kojoj bi snage za samoodbranu mogle ostvariti pravo na kolektivnu samoodbranu, Kineska medijska grupa (CMG) je u komentaru ukazala da je to „prvi put u 80 godina, koliko je proteklo od poraza Japana, da japanski lider javno iskazuje ambiciju da se vojno umeša u pitanje Tajvana, što je izuzetno zlonamerno po prirodi i sa veoma ozbiljnim posledicama“.

Poslednjih dana, povodom ove provokativne izjave koja grubo interveniše u unutrašnje poslove Kine, izaziva posleratni međunarodni poredak i ruši temelje kinesko-japanskih odnosa, kineska strana je više puta upućivala japanskoj strani ozbiljne proteste i snažne prigovore, navodi CMG.

Dana 13. oktobra, zamenik ministra spoljnih poslova Kine pozvao je japanskog ambasadora u Kini, naglašavajući da će svakoga ko se usudi da se umeša u cilj ponovnog ujedinjenja Kine, u bilo kom obliku, dočekati snažan kontranapad Kine, navodi se u komentaru CMG i dodaje da Kina još jednom poziva Japan da duboko razmisli o svojim istorijskim odgovornostima, odmah ispravi svoje greške, povuče svoje skandalozne izjave i da ne ide dalje pogrešnim putem ili u suprotnom, Japan mora snositi sve posledice.

Ove godine se navršava 80 godina od pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu, kao i 80 godina od restauracije Tajvana. U ovoj posebnoj istorijskoj godini, Sanae Takaiči, kao premijerka Japana, umesto da duboko razmišlja o japanskim ratnim zločinima, oživela je takozvanu „egzistencijalnu krizu“, pokušavajući da vojno interveniše u situaciji u Tajvanskom moreuzu. Ljudi imaju sve razloge da se pitaju: hoće li japanska vlada i dalje održati svoju posvećenost mirnom razvoju i da li želi da ponovi greške iz prošlosti, dodaje CMG.

U tekstu se navodi da su u Japanu provokativne izjave Sanae Takaiči o Tajvanu naišle na široku osudu javnosti. Političari poput bivših premijera Jukija Hatojame, Šigeru Išibe i Jošihika Node izneli su kritike. Hatojama je ukazao da ovo izgleda kao pokušaj podsticanja krize kako bi se zagovaralo jačanje naoružanja. Išiba je jasno izjavio da se protivi izjavama Sanae Takaiči u parlamentu o navodnoj „situaciji krize opstanka“ u vezi s Tajvanom. Poslanik Ustavne demokratske partije Ičiro Ozava istakao je da su njene izjave „izuzetno opasne“ i previše nepromišljene kada je reč o pitanjima koja se tiču života japanskih građana i sudbine nacije. List „Niši Nihon Šimbun“ smatra da se stav Sanae Takaiči odvaja od tona prethodnih japanskih premijera i da će samo pojačati tenzije., piše CMG.

CMG prenosi ocene „mnogih analitičara koji ističu da očigledno provokativne izjave Sanae Takaiči o Tajvanu proističu i iz ličnih razloga i iz dubljeg, duboko ukorenjenog desničarskog konzervativizma“. „Takaiči je lično poznata predstavnica desničarskih konzervativnih snaga u japanskoj politici, pošto je više puta posećivala svetilište Jasukuni, negirala je istoriju japanske spoljne agresije i zauzimala je tvrd stav o bezbednosnim pitanjima. Primećeno je da je u svom prvom političkom govoru krajem oktobra, Takaiči izjavila da će cilj postizanja ‘iznosa odbrane od dva odsto BDP-a’, prvobitno planiran za 2027. godinu, biti pomeren za ovu godinu i da će ‘Tri dokumenta o bezbednosti’ biti revidirana do kraja 2026. godine. Neki komentatori smatraju da politički stavovi Sanae Takaiči o bezbednosti i diplomatiji pokazuju izrazito tvrd i konzervativan karakter“, ukazuje se u komentaru.

Gledajući dalje, dodaje CMG, krajnje desničarska konzervativna snaga dugo je postojala u posleratnoj japanskoj politici, pokušavajući da oživi militarizam. Oni uzalud pokušavaju da zaobiđu ograničenja pacifističkog ustava i postignu takozvani cilj „nacionalne normalizacije“. Podstaknut ovom silom, Japan je poslednjih godina značajno prilagodio svoju bezbednosnu politiku, godišnje povećavajući svoj odbrambeni budžet, ublažavajući ograničenja na izvoz oružja i nastojeći da razvije ofanzivno oružje.

Nedavno je, u vezi sa mogućnošću da Japan nabavi podmornice na nuklearni pogon, glavni sekretar kabineta Minoru Kihara izjavio da nijedna opcija nije isključena, a ministar odbrane Šindžiro Koizumi je naznačio da nabavku podmornica na nuklearni pogon treba ozbiljno razmotriti, piše CMG. Dana 13. avgusta, Liberalno-demokratska partija i Japanska stranka obnove takođe su razgovarale o reviziji člana 9 „pacifističkog ustava“ i stvaranju klauzule o vanrednom stanju. Ovaj niz opasnih događaja ukazuje na to da Japan ide sve dalje i dalje opasnim putem vojne ekspanzije, ocenjuje CMG u komentaru.

Način na koji Japan gleda na istoriju i pitanje Tajvana testira savest japanskih lidera i, što je još važnije, određuje fundamentalni pravac kinesko-japanskih odnosa, ocenjuje se u tekstu.

Pre osamdeset godina, kineski narod je pobedio japanske osvajače, okončavši japansku okupaciju i pljačku Tajvana. Danas, kineska vlada i narod nikada neće dozvoliti niti tolerisati bilo koga ko se usudi da ospori osnovne interese Kine ili pokuša da se meša u cilj ponovnog ujedinjenja Kine u bilo kom obliku, naglašava se u komentaru.

Svečano upozoravamo japanske vlasti da moraju da se pridržavaju jasnih odredbi u četiri politička dokumenta Kine i Japana, u vezi sa glavnim principima kao što su istorija i Tajvan, da povuku svoje provokativne izjave u vezi sa Tajvanom, preduzmu mere za otklanjanje negativnog uticaja i da zadobiju poverenje naroda konkretnim akcijama. Svaka nepromišljena akcija po pitanju Tajvana neizbežno će biti dočekana oštrim ukorom, zaključuje CMG.

(Beta)

