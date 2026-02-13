CMG: Kina žali zbog zahteva EU za panel STO, obećava da će braniti prava

Kinesko Ministarstvo trgovine je izrazilo žaljenje zbog odluke Evropske unije (EU) da zatraži osnivanje panela za rešavanje sporova Svetske trgovinske organizacije (STO) kao odgovor na kineske sudske presude o standardnim esencijalnim patentima (SEP), prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Kina će pravilno postupiti sa zahtevom u skladu sa procedurama STO za rešavanje sporova i odlučno će braniti svoja legitimna prava i interese, rekao je zvaničnik iz odeljenja za ugovore i pravo Ministarstva kao odgovor na upit medija.

EU je 12. februara objavila da će zatražiti osnivanje panela STO u vezi sa svojim sporom sa Kinom oko sudskih presuda vezanih za parnice oko licenciranja SEP-a.

Zvaničnik je naglasio da je Kina uvek pridavala veliki značaj zaštiti prava intelektualne svojine (IPS).

U strogom poštovanju pravila STO i svojih obaveza pristupanja, Kina je kontinuirano unapređivala svoje zakonodavstvo o pravima intelektualne svojine i njihovo sprovođenje, postižući rezultate koji su svima očigledni, istakao je zvaničnik.

(Beta)

