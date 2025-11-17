CMG: Kinesko Ministarstvo kulture i turizma upozorilo na putovanja u Japan

Kinesko Ministarstvo kulture i turizma je preporučilo građanima da izbegavaju putovanja u Japan, navodeći bezbednosne razloge, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

U izjavi objavljenoj u nedelju na zvaničnoj veb stranici, Ministarstvo se osvrnulo na preporuku kineskog Ministarstva spoljnih poslova o putovanjima koja ukazuju na pogoršanje bezbednosnih uslova za kineske državljane u Japanu.

Ministarstvo se osvrnulo i na nedavne provokativne primedbe japanske liderke u vezi sa kineskim Tajvanom, navodi CMG.

U izjavi se kineskim turistima savetuje da izbegavaju putovanja u Japan i onima koji su već u Japanu da pažljivo prate bezbednosnu situaciju na terenu, podignu svest o bezbednosti, pojačaju samoodbranu i odmah se obrate lokalnoj policiji ili kineskoj ambasadi i konzulatima u Japanu za pomoć u slučaju nužde.

(Beta)

