Kineska medijska grupa (CMG) će 3. septembra predstaviti svetskoj publici na 85 jezika grandioznu ceremoniju i vojnu paradu obeležavanja 80. godišnjice pobede u Narodnom ratu Kine protiv japanske agresije i svetskom antifašističkom ratu, prenela je danas ta grupa.

CMG je nedavno dodala tri nova jezika – irski, pikinski i ruandski.

Među njima, irski jezik obuhvata Irsku, Severnu Irsku, Veliku Britaniju i neke zemlje ili regione Severne Amerike, gde ga koristi oko 7,2 miliona ljudi.

Pikinski jezik obuhvata Papuu Novu Gvineju, Solomonska ostrva, Vanuatu i druge zemlje, sa ukupno više od 10 miliona govornika širom sveta, a ruandski jezik se govori u Ruandi, Burundiju, Ugandi, Demokratskoj Republici Kongo i drugim zemljama, a više od 13 miliona ljudi širom sveta koristi jezik.

CMG nastavlja da bude najrasprostranjeniji međunarodni medij na svetu, emitujući na 85 jezika.

Trenutno, CGTN pri CMG ima više od 700 miliona korisnika televizije i 600 miliona fanova novih medija širom sveta.

Svakog dana izveštava o žarištima širom sveta i prenosi glasove Kineza putem televizijskih kanala, frekvencija emitovanja i novih stranih medijskih mreža.

CGTN je takođe uspostavio saradnju sa više od 4.700 vodećih medija širom sveta kako bi svetu bolje predstavio imidž Kine i detaljno objasnio tvrdnje Kine.

