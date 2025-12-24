U poslednjih nekoliko dana, međunarodna javnost je široko kritikovala govor visokih zvaničnika japanskog premijerskog kabineta da „Japan treba da poseduje nuklearno oružje“, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Japanska premijerka Sanae Takaiči planira izmenu „tri principa o nuklearnom oružju“. Japanska vlada javno provocira posleratni međunarodni poredak i međunarodni sistem za neširenje nuklearnog oružja. To postaje ozbiljna pretnja svetskom miru i razvoju, dodaje se u komentaru koji prenosi CMG.

Bivši japanski premijer Sato Eisaku je 1967. godine u parlamentu izneo „tri principa o nuklearnom oružju“, odnosno Japan ne poseduje, ne proizvodi ni ne uvozi nuklearno oružje.

„Tri principa o nuklearnom oružju“ su zvanično upisana u rezoluciju Predstavničkog doma japanskog parlamenta 1971. godine, postajući osnovni standard poverenja kojim Japan pokazuje svoj miroljubiv stav.

Međutim, trend desnog zaokreta u japanskoj politici je sve ozbiljniji poslednjih godina.

Niz poteza Sanae vlade Sanae Takaiči u proširenju vojne opreme obelodanjuje ambiciju za oživljavanje militarizma i krši japansko obećanje o „denuklearizaciji“.

Sa pravnog aspekta, japanska težnja za posedovanjem nuklearnog oružja krši međunarodne pravne obaveze i domaća pravna ograničenja „miroljubivog ustava“, navodi se u tekstu.

Prema dokumentima koji imaju međunarodnu pravnu snagu, kao što su Kairska deklaracija, Potstamski proglas i Japanski akt o kapitulaciji, Japan treba da bude „potpuno razoružan“ i ne sme da „zadržava industrije koje omogućavaju ponovno naoružavanje“.

Kao zemlja potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, Japan mora u potpunosti poštovati pravila o neprihvatanju, neproizvodnji, neposedovanju i neširenju nuklearnog oružja.

Deveti član japanskog „Ustava mira“ takođe je odredio da Japan zauvek odustaje od pokretanja rata, pretnje silom ili upotrebe sile kao način za rešavanje međunarodnih sporova.

Sa moralnog aspekta, Japan, kao agresor u Drugom svetskom ratu, počinio je toliko istorijskih zločina i apsolutno nema moralno pravo da poseduje nuklearno oružje.

Međutim, desničarske snage u Japanu dugoročno negiraju istoriju agresije i čak kroz promene udžbenika oživljavaju militarizam. Zbog nepoštovanja i izdaje istorije, svet sumnja da li Japan može da se drži linije mira, dodaje se u tekstu.

„Još ironičnije je to što Japan, kao jedina zemlja koja je do sada pretrpela nuklearni napad, treba da pamti nuklearnu katastrofu i podržava svet bez nuklearnog oružja, ali japanski desničarski političari ovu istorijsku bol koriste kao izgovor za posedovanje nuklearnog oružja“, navodi CMG.

Statistički podaci pokazuju da je Japan godinama pod izgovorom razvoja civilne nuklearne energije, tajno akumulirao 47 tona odvojenog plutonijuma, što daleko premašuje stvarne potrebe za civilnom nuklearnom energijom i dovoljno je za proizvodnju oko 6.000 nuklearnih bojevih glava.

Ukoliko bi Japan posedovao nuklearno oružje, to bi narušilo stratešku ravnotežu u Azijsko-pacifičkom regionu, dodatno pojačalo napetost u severoistočnoj Aziji, kao i predstavljalo ozbiljnu pretnju regionalnom i međunarodnom miru i stabilnosti.

Istorija je već potvrdila da, čim japanski militarizam izgubi ograničenja, krenuće na putu agresije i ekspanzije.

Kao zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu, Kina, Rusija, SAD, Velika Britanija i druge zemlje imaju odgovornost da zaustave opasan trend nuklearnog naoružavanja Japana.

Trenutno su Kina, Rusija i druge zemlje upozorile japanske zvaničnike na njihove izjave o nuklearnom naoružavanju, pozivajući ih da poštuju međunarodni zakon i svoj Ustav, i da ne nastave da jure pogrešnim putem.

Suočavajući se sa ambicijama Japana da oživi militarizam, međunarodna zajednica treba da bude jedinstvena, ojača nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju, kako bi primorala Japan da objavi rezerve i upotrebu nuklearnog materijala.

Savet bezbednosti UN-a treba da igra ulogu, kako bi kroz rezolucije ograničio razvoj nuklearne tehnologije u Japanu.

Japanska namera o posedovanju nuklearnog oružja ne samo da predstavlja ponovni udar na osećanja naroda pogođenih zemalja, već i predstavlja javnu provokaciju za miran razvoj čovečanstva.

Zaustavljanje japanskih nuklearnih ambicija i zaštita poretka mira predstavlja poštovanje istorije, odgovornost za budućnost, ali i potreban put ka izgradnji sveta bez nuklearnog oružja.

Ako Japan čini nešto protivno celom svetu, međunarodna zajednica to nikada neće prihvatiti, dodao je CMG.

