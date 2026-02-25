CMG: Prolećni festival u godini konja daje snažan podsticaj globalnoj ekonomiji

Upravo završena kineska proslava Prolećnog festivala u godini konja privukla je pažnju celog sveta, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG) u autorskom tekstu.

Kao druga kineska Nova godina od kada je praznik upisan na UNESKO listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, ukupan obim putovanja širom zemlje tokom praznika premašio je 2,8 milijardi, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje od 8,2 odsto.

Prosečna dnevna prodaja ključnih maloprodajnih i ugostiteljskih preduzeća širom zemlje porasla je za 5,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Službe granične kontrole širom zemlje zabeležile su ukupno 17,796 miliona putnika, kako kineskih državljana tako i stranaca.

Ukupni prihodi od filmova tokom prazničnog termina premašili su 5,7 milijardi juana.

Ovi sveži podaci predstavljaju odličan početak za kinesku ekonomiju u prvoj godini Petnaestog petogodišnjeg plana.

Španski mediji ocenjuju da je Prolećni festival u godini konja postao „katalizator“ za podsticaj globalne ekonomije.

Istaknuta karakteristika ovogodišnjeg Prolećnog festivala bila je izuzetno bogata ponuda dobara i dvosmerni protok robe.

Podržano politikom otvorenosti Kine, kineski novogodišnji proizvodi prodaju se u desetinama zemalja i regiona. Tehnološki „novogodišnji proizvodi“ poput dronova, robota i AI naočara veoma su popularni među stranim turistima.

Kanadski jastozi, evropska vina, američki dodaci ishrani i drugi proizvodi takođe prelaze okeane i planine kako bi stigli direktno na trpeze običnih kineskih građana.

Sa evolucijom tržišta i napretkom tehnologije, načini proslave Prolećnog festivala postali su brojniji. Kineski pametni roboti prvi put su ušli u sedište UN-a u Njujorku i kaligrafski ispisali znak „Fu“ (sreća), unoseći jak „sajber“ duh praznika.

Usluge poput kuvanja i čuvanja kućnih ljubimaca koje su postale izuzetno popularne tokom ovogodišnjeg praznika održavaju ogroman potencijal uslužne potrošnje.

Tokom praznika, kineski turisti ostavili su svoje tragove u skoro hiljadu gradova širom sveta.

Strani turisti takođe su u velikom broju dolazili u Kinu da provedu praznik, a broj rezervacija avionskih karata povećao se za više od četiri puta u odnosu na isti period prošle godine.

Strani mediji, poput američkog časopisa „Putovanje po svetu“, ističu da se međunarodni turisti u rekordnom broju pridružuju prazničnom putničkom talasu, dajući snažan podsticaj svetskoj turističkoj industriji.

Živahna potrošnja tokom ovogodišnjeg praznika rezultat je kombinovanog dejstva podsticajnih politika i prednosti ogromnog tržišta.

Profesor Lju Jue sa Nacionalnog instituta za otvorenost Univerziteta za spoljnu trgovinu i ekonomsku saradnju, izjavio je da će Kina, kako bi reagovala na trend unapređivanja potrošnje, stvorila povoljno potrošačko okruženje i efikasno koristila dugoročne političke mehanizme, nastaviti da pojačava efekat „praznične ekonomije“ i podstiče pretvaranje praznične potrošnje u dugoročnu potrošačku energiju.

Radosna proslava Prolećnog festivala u godini konja omogućila je svetu da oseti puls kineske ekonomije.

Od početka godine, nekoliko međunarodnih institucija revidiralo je naviše svoje prognoze za kinesku ekonomiju i izjavilo da će „prekomerno i visoko alocirati“ kinesku imovinu. U poslednje vreme, veliki broj stranih kompanija i delegacija pratio je svoje nacionalne lidere u posetama Kini, želeći da prvi osvoje deo kineskog tržišta.

Cela godina zavisi od dobrog početka (proleća). Živahnost potrošačkog tržišta tokom Prolećnog festivala ulila je poverenje i dalo podsticaj kineskoj ekonomiji za novu godinu, dodaje CMG.

