U Madridu su se održali najnoviji kino-američki ekonomski i trgovinski pregovori, a strane su sprovele iskrenu, detaljnu i konstruktivnu razmenu mišljenja o ekonomskim i trgovinskim pitanjima od zajedničkog interesa, navodi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Postigle su osnovni okvirni sporazum o rešavanju pitanja vezanih za TikTok na kooperativan način, smanjenju investicionih barijera i unapređivanju odgovarajuće ekonomske i trgovinske saradnje.

Dve strane će se konsultovati o relevantnim završnim dokumentima i sprovesti odgovarajuće procedure odobravanja na nacionalnom nivou.

Analitičari smatraju da je postizanje ovakvog okvirnog sporazuma bilo izazovno. On predstavlja polaznu tačku, a još uvek je potrebno razraditi brojne detalje i pitanja primene.

Sporazum postignut između Kine i SAD o podacima i algoritmima postavio je temelje za adekvatno rešavanje problema TikToka i stvorio uslove za kino-američku tehničku razmenu i otvaranje tržišta. Ovo takođe pokazuje da, čak i kada postoje ozbiljna neslaganja, ako obe strane pokažu spremnost da se približe jedna drugoj, mogu pronaći način da reše probleme.

Pregovori u Madridu, održani u maju, predstavljaju četvrti krug ekonomskih i trgovinskih pregovora između Kine i SAD-a u poslednjih više od pet meseci.

Ova runda pregovora po prvi put je stavila TikTok na dnevni red.

Kina i SAD postigle su važan konsenzus po ovom pitanju, što još jednom naglašava da je suština ekonomsko-trgovinskih odnosa dve zemlje uzajamna korist.

Po pitanju TikToka, stav kineske strane je jasan: postupci američke strane ozbiljno krše principe tržišne ekonomije i međunarodna trgovinska pravila.

Kineska strana odlučno brani nacionalne interese i zakonita prava i interese preduzeća sa kineskim kapitalom u inostranstvu, i zalaže se za međunarodnu pravednost.

Tokom ovog sastanka, kineska strana je istakla da će u skladu sa zakonom odobriti izvoz tehnologija povezanih sa TikTok-om, kao i korišćenje prava intelektualne svojine.

Istovremeno, kineska vlada u potpunosti poštuje odluke preduzeća i podržava ih da vode jednake komercijalne pregovore na osnovu tržišnih principa.

Analitičari smatraju da to u potpunosti odražava kako kinesku ozbiljnost, tako i principijelnost, a pokazuje i da su dve strane sposobne da pronađu rešenja prihvatljiva za obe strane i po složenim pitanjima.

Tokom razgovora, strane su se složile da stabilni ekonomski odnosi između dve zemlje imaju veliki značaj, kao i značajan uticaj na globalnu ekonomsku stabilnost i razvoj. Nije moguće istovremeno tražiti od Kine da uvaži američke brige i neprestano vršiti pritisak na kineska preduzeća.

U narednom periodu, SAD i Kina treba da sprovedu važan konsenzus svojih lidera, a naročito je ključno da američka strana obezbedi otvoreno, pošteno, pravedno i nediskriminatorno poslovno okruženje za kineska preduzeća, uključujući TikTok, i da deluje u koordinaciji sa kineskom stranom kako bi se zajedno očuvali teško stečeni rezultati kino-američkih trgovinskih pregovora i podstakao zdrav, stabilan i održiv razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa.

(Beta)

