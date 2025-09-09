CMG: Si Đinping pozvao zemlje BRIKS-a da istraju u promovisanju ortvorenosti, saradnje

Kineski predsednik Si Đinping istakao je tokom onlajn samita lidera BRIKS-a da događaj ima veliki značaj, ukazujući da te zemlje moraju istrajati na promovisanju duha BRIKS-a – otvornosti, inkluzivnosti i saradnje, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Predsednik Si ukazao je da se trenutno svet suočava sa ubrzanim promenama kakve nisu viđene u poslednjih sto godina, dok, kako je rekao “ hegemonizam, unilateralizam i protekcionizam dobijaju na snazi“.

„Pojedine zemlje sukcesivno pokreću trgovinske ratove i carinske sukobe, ozbiljno ugrožavajući svetsku ekonomiju i narušavajući međunarodna trgovinska pravila, rekao je predsednik Si i ukazao da u tom ključnom trenutku, zemlje BRIKS-a, „kao prva linija Globalnog juga, moraju istrajati u promovisanju duha BRIKS-a, otvorenosti, inkluzivnosti i saradnje“.

Rekao je da od toga svi dobijaju zajedno braneći multilateralizam, štiteći multilateralni trgovinski sistem, unapređujući „saradnju velikog BRIKS-a“ i radeći zajedno na izgradnji zajednice zajedničke sudbine čovečanstva.

Predsednik je izneo tri predloga.

Kao prvo predlaže „istrajavanje na multilateralizmu i odbrani međunarodne pravde i pravičnosti“.

Ukazao je da istorija pokazuje da su multilateralizam želja ljudi i opšti trend, i predstavlja važan oslonac za svetski mir i razvoj.

„Predložio sam inicijativu za globalno upravljanje kako bih podstakao zemlje da zajedno deluju i izgrade pravičniji i razumniji sistem globalnog upravljanja. Moramo se držati principa zajedničkog savetovanja, izgradnje i deljenja, očuvati međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama u njegovom središtu i međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu, učvršćujući temelje multilateralizma“, rekao je predsednik Si.

On je dodao da istovremeno treba aktivno unapređivati demokratizaciju međunarodnih odnosa, i povećati predstavljenost i glas Globalnoj juga navodeći da se reformom i usavršavanjem sistema globalnog upravljanja može u potpunosti mobilisati resursi svih strana kako bi se bolje odgovorilo na zajedničke izazove čovečanstva.

Kao drugo predsednik je naveo da treba istrajati na otvorenosti i saradnji od koje, kako je dodao “ svi dobijaju, štiteći međunarodni trgovinski poredak“, ukazujući da je ekonomska globalizacija nezaustavljiv istorjiski tok.

Si je ocenio da razvoj zemalja zavisi od međunarodnog okruženja otvorene saradnje, naglašvajući da se „niko ne može povući u samoizolaciju“.

Rekao je da bez obzira na promene u međunarodnoj situaciji, zemlje moraju „čvrsto težiti izgradnji otvorene svetske ekonomije, deleći prilike i postižući dobitke kroz saradnju“.

„Moramo očuvati multilateralni trgovinski sistem sa Svetskom trgovinskom organizacijom u njegovom središtu i suprotstaviti se svim oblicima protekcionizma“, rekao je Si i dodao da treba zagovarati inkluzivnu ekonomsku globalizaciju koja stavlja razvoj u centar međunarodnog plana, omogućavajući zemljama Globalnog juga da pravično učestvuju u međunarodnoj saradnji i dele plodove razvoja.

Kao treće predsednik je naveo da treba istrajati na ujedinjenoj saradnji, okupljajući snagu za zajednički razvoj.

Pozivajući se na poslovicu ‘gvožđe se kuje dok je vruće’ predsednik Si je rekao da ako zemlje dobro obave svoje poslove biće bolje opremljene da se suoče sa spoljnim izazovima.

Si je naglasio da zemlje BRIKS-a čine gotovo polovinu svetske populacije a da njihov ekonomski obim čini oko 30 odsto svetskog, a trgovinski obim petinu svetskog, i da predstavljaju „veliki rudnik bogatstva“, „veliku fabriku“ i „veliko tržište“.

„Što je saradnja zemalja BRIKS-a bliža, to će biti veća naša sigurnost, više načina i bolji rezultati u suočavanju sa spoljnim rizicima i izazovima“, rekao je Si.

Predsedni Si je naglasio da je Kina spremna da zajedno sa drugim zemljama BRIKS-a sprovodi Globalnu razvojnu inicijativu i unapređuje visokokvalitetnu izgradnju „Pojasa i puta“.

Pozvao je zemlje da iskoriste svoje prednosti, prodube praktičnu saradnju i stvore više rezultata u oblastima trgovine, finansija i tehnologije, čineči time temelje „saradnje velikog BRIKS-a“ čvršćim, njenu dinamiku snažnijom i njen uticaj većim, što će, kako je istakao, doneti više koristi narodima svih zemalja.

Na kraju je porućio da će, dok zemlje BRIKS-a preuzimaju odgovornost i pomažu jedni drugima, „brod BRIKS-a sigurno izdržati iskušenja međunarodnih promena i uvek ploviti stabilno i daleko“.

(Beta)

