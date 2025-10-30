CMG: Si Đinping sastao se sa Donaldom Trampom

Predsednik Kine Si Đinping sastao se danas sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Busanu i tom prilikom istakao da su kinesko-američki odnosi uglavnom zadržali stabilnost zahvaljujući zajedničkom vođstvu njih dvojice, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Predsednik Si je izjavio da su dve zemlje postale partneri i prijatelji, što predstavlja istorijsko dostignuće, ali i realnu potrebu.

„Kina i SAD imaju različite nacionalne okolnosti, te su određene razlike neizbežne. Kao dve najveće svetske ekonomije, povremeni nesporazumi su sasvim normalni. Suočeni s olujama i izazovima, predsednik Tramp i ja, kao kormilari, treba da održimo pravac i kontrolišemo situaciju, kako bi brod kinesko-američkih odnosa plovio stabilno napred“, poručio je predsednik Si Đinping.

Kako je rekao predsednik Si, kineska ekonomija zadržala je dobar trend, a u prva tri kvartala stopa rasta iznosila je 5,2 odsto. On je rekao da je kineska ekonomija velika da ima ogroman potencijal te da u Kini imaju poverenje da mogu da odgovore na različite rizike i izazove.

Na četvrtoj plenarnoj sednici Centralnog komiteta Komunističke partije Kine 20. saziva ratifikovan je predlog za nacionalni ekonomski i socijalni razvoj za narednih pet godina, ukazao je Si.

On je rekao da će Kina nastaviti da produbljuje reforme i proširuje otvaranje prema svetu, što će „pvoriti širok prostor za kinesko-američku saradnju“.

„Tokom proteklih 70 godina, dosledno smo gradili celovitu sliku i napredovali korak po korak. Nikada nismo pokušavali da izazivamo sukobe niti da zamenimo druge, već smo se fokusirali na sopstveni razvoj i delili prilike sa različitim zemljama širom sveta. To je ključ uspeha Kine. Kina će nastaviti da produbljuje reforme i proširuje otvaranje prema svetu, što će otvoriti širok prostor za kinesko-američku saradnju“, rekao je kineski predsednik.

Si Đinping je dodao da su pre nekoliko dana trgovinski timovi Kine i SAD održali novi krug konsultacija u Kuala Lumpuru, na kojima je postignut osnovni konsenzus o rešavanju glavnih tekućih pitanja.

Dve strane trebalo bi što pre da počnu realizaciju dogovorenih detalja kako bi se unela stabilnost u bilateralne odnose i svetsku ekonomiju, rekao je Si ukazujući da su nedavno trgovinski odnosi dve zemlje naišli na poteškoće, što je, kako je rekao donelo važne pouke za obe strane.

„Trgovina bi trebalo da bude kamen temeljac i pokretačka snaga kinesko-američkih

odnosa, a ne izvor sukoba“, rekao je Si.

Kako prenosi CMG američki predsednik Tramp rekao je da mu je čast što se sastao sa predsednikom Si Đinpingom.

„Kina je velika zemlja, a predsednik Si je izuzetno poštovan lider i moj dugogodišnji prijatelj. Uvek smo imali dobar odnos. Odnosi između SAD-a i Kine oduvek su bili veoma dobri i biće još bolji u budućnosti. Nadam se da će i Kina i Sjedinjene Države imati još uspešniju budućnost. Kina je najveći partner SAD-a, a dve zemlje mogu zajedno da postignu mnoge velike stvari u svetu. Saradnja između SAD-a i Kine dostizaće sve veća postignuća u budućnosti,“, rekao je predsednik Tramp i dodao da se „raduju uspehu obe strane“.

Kina će 2026. godine biti domaćin neformalnog sastanka lidera emalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) dok će Sjedinjene Države ugostiti samit G20.

(Beta)

