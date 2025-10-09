CMG: Tokom ovogodišnjeg zlatnog praznika svet je video jednu mobilnu Kinu

Rekordna „putovanja ljudi“, „Turistička groznica pojačava potrošačku groznicu“, „Kulturni i sportski događaji doprinose konzumiranju prazničnih proizvoda“, ovako su međunarodni mediji posvetili veliku pažnju upravo završenom Nacionalnom festivalu sredine jeseni u Kini, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Od Zabranjenog grada u Pekingu do Điudžaigoua u provinciji Sičuan u Kini, turizam je procvetao bez presedana, naveo je Američki časopis „Oko sveta“.

Takođe, različiti mediji su izvestili da se kineski jezik može čuti u mnogim popularnim stranim turističkim atrakcijama, a malo ostrvo u Norveškoj bilo je u velikoj saobraćajnoj gužvi zbog kineskih turista – „Ceo svet zna da su Kinezi na odmoru“.

Za kineske stanovnike, ovogodišnji Festival punog meseca pada na isti period praznika Nacionalnog dana, zbog toga su Kinezi ove godine uživali osam dana odmora. Broj putovanja u Kini je iznosio 24,32 milijarde, a prodaja ključnih maloprodajnih i ugostiteljskih preduzeća porasla je za 3,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, u prva četiri dana odmora.

Potrošnja usluga postala glavni pokretač rasta potrošnje u Kini. Uzimajući filmove kao primer, kineska filmska industrija trenutno prelazi iz ekonomije zasnovane na samo blagajnama u raznoliko potrošačko okruženje.

„Odlazak u bioskop“ postao je novi praznični trend, a lokacije za snimanje mnogih filmova postale su popularne turističke atrakcije.

Zahvaljujući podršci politike, potrošnja je dodatno u usponu.

U ovoj „zlatnoj nedelji odmora“, kineski turisti su putovali u istočnoafričke stepe i na morsko dno Palaua, dok su strani turisti žurili u Kinu kako bi iskusili kinesku kulturu.

Prema zvaničnim podacima Kine, prosečni dnevni broj turista koji su ulazili i izlazili iz zemlje tokom praznika prešao je dva miliona, a broj kineskih turista koji su posetili Japan, Južnu Koreju, Jugoistočnu Aziju i druge zemlje značajno je porastao.

Zahvaljujući uvođenju bezviznog režima sa Rusijom od strane Kine, broj rezervacija za ruske turiste na odgovarajućim platformama porastao je za 75 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dodaje CMG.

(Beta)

