CMG zvanično pokrenula tri FAST kanala koji pokrivaju skoro 200 miliona korisnika širom sveta

Ovi kanali, pokrenuti juče, će pružati usluge gledanja za skoro 200 miliona korisnika širom sveta putem više od deset glavnih međunarodnih FAST platformi, što predstavlja ključni korak CMG-a u novom modelu međunarodnog komuniciranja, ukazuje CMG.

Na svečanosti povodom pokretanja mehanizma „Medijski partneri Globalnog Juga“ odnosno 13. Globalnog foruma video medija, Šen Haisijung, zamenik načelnika Odeljenja za publicitet Centralnog komiteta KPK-a i predsednik Kineske medijske grupe, rekao je u svom govoru da je CMG ozbiljno shvatila nove mogućnosti inteligentne ere, pratila nove trendove na prekomorskim tržištima, fokusirala se na promociju tehnoloških inovacija i razvoja, te pokrenula prvu grupu FAST vertikalnih kanala, čime je status, težina i udeo CMG-a u globalnoj javnosti kontinuirano povećan.

Kanal „CGTN Global Biz“ je posvećen izgradnji platforme za finansijske informativne usluge, na kojoj su emitovane najnovije finansijske vesti, analize trendova tržišta i detaljni intervjui, pružajući blagovremena tumačenja ekonomskih politika i tržišnih mogućnosti Kine.

Kanal „China Travel“ se fokusira na predstavljanje savremenog kineskog turizma i načina života, dok kanal „Discovering China“ emituje dokumentarne filmove koji prikazuju kineska dostignuća u modernizaciji i pruža panoramski pogled na proces razvoja i kulturni šarm Kine.

(Beta)

