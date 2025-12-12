CMG:Kina pozvala EU da prestane da se meša u unutrašnje poslove drugih zemalja

Kina snažno poziva Evropsku uniju (EU) da prestane da se meša u unutrašnje poslove drugih zemalja pod izgovorom ljudskih prava, izjavio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun, kao odgovor na pitanje o saopštenju koje je izdala Delegacija EU u Kini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

„Saopštenje o ljudskim pravima u Kini koje je izdala delegacija EU namerno ignoriše činjenice, iskrivljuje dobro i zlo i ispunjeno je zlonamernim klevetama, bestidnim lažima i lažnim informacijama o stanju ljudskih prava u Kini“, rekao je Guo, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Naveo je da izjava predstavlja grubo mešanje u unutrašnje poslove i sudski suverenitet Kine, te ozbiljno kršenje međunarodnog prava i osnovnih normi koje regulišu međunarodne odnose.

„Kina snažno osuđuje i čvrsto se protivi ovoj izjavi i već je podnela oštre primedbe strani EU“, rekao je Guo.

„Istorijski dostignuća su postignuta u cilju ljudskih prava i napretka socijalističke demokratije i vladavine prava u zemlji, činjenicu koju svako bez predrasuda može videti i prepoznati“, poručio je portparol.

Istakao je da su poslovi vezani za Sinđang, Sizang i Hong Kong unutrašnje stvari Kine, koje ne trpe nikakvo spoljno mešanje.

Kineski regioni Sinđang i Sizang uživaju socijalnu stabilnost, ekonomski rast i etničku solidarnost i poboljšali su život ljudi, navodi se.

Guo je takođe rekao da je praksa „Jedna zemlja, dva sistema“ u Hong Kongu postigla široko priznat uspeh, a stanovnici Specijalnog administrativnog regiona Hong Kong uživaju široka prava i slobode u skladu sa zakonom.

On je dodao da je poslednjih godina situacija sa ljudskim pravima u EU nastavila da se pogoršava.

„Kršenja ljudskih prava, poput rasne diskriminacije, kršenja prava izbeglica i imigranata, ograničavanja slobode govora, tolerancije mržnje prema određenim verskim grupama, sudske nepravde i nasilja nad ženama, pojavljivala su se jedno za drugim“, rekao je.

„EU zatvara oči pred sopstvenim problemima dok upire prstom u druge zemlje. Takvo licemerje i dvostruki standardi su odavno razotkriveni svetu. EU nije u poziciji da drži predavanja drugima o ljudskim pravima, a još manje da sebe predstavlja kao ‘branioca ljudskih prava'“, zaključio je portparol.

(Beta)

