CNN: Najavljeni ovonedeljni sastanak šefova diplomatija SAD i Rusije za sada na čekanju

Očekivani sastanak ključnih spoljnopolitičkih predstavnika američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina za pripremu susreta na vrhu dvojice lidera neće se dogoditi, ili bar ne za sada, saznaje američka televizijska mreža Si-En-En (CNN) pozivajući se na izvore upoznate sa tom situacijom.

To bi moglo da znači da se odlaže mogućnost brzog sastanka Trampa i Putina kao što se Tramp nadao, dodaje CNN.

Tramp je u telefonskom razgovoru sa Putinom prošlog četvrtka rekao da su se njih dvojica dogovorili da će biti održan sastanak savetnika na visokom nivou naredne nedelje. Rekao je da će delegaciju SAD-a predvoditi državni sekretar Marko Rubio (Marco).

Međutim, očekivani sastanak Rubija i njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova ove nedelje je za sada na čekanju, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće za CNN.

Za sada nije jasno zašto se sastanak neće održati ove nedelje, iako je jedan od izvora rekao da su Rubio i Lavrov imali različita očekivanja o mogućem kraju ruske invazije Ukrajine, dodaje CNN.

Takođe nije odmah jasno kakav uticaj će sadašnje odustajanje od sastanka Lavrova i Rubija na kraju imati na očekivani samit Tramp-Putin u Budimpešti.

Rubio i Lavrov juče su razgovarali telefonom o narednim koracima posle prošlonedeljnog razgovora njihova dva predsednika o mogućem okončanju sukoba u Ukrajini, navedeno je u kratkom saopštenju Stejt departmenta o tom razgovoru dvojice šefova diplomatija.

Rubio je naglasio značaj predstojećih angažovanja kao šansu za Moskvu i Vašington da sarađuju na unapređenju trajnog rešenja za rusko-ukrajinski rat u skaldi sa vizijom predednika Trampa, piše u saopštenju Stejt departmenta.

Kremlj je opisao poziv kao „konstruktivan razgovor“ u kojem se govorilo o „mogućim konkretnim koracima za primenu razumevanja“ koji su Tramp i Putin postigli tokom njhovog telefonskog razgovra.

Izvor upoznat sa tom temom je rekao za CNN da su zvaničnici ocenili posle razgovora Rubio-Lavrov da ruski stav nije dovoljno odmakao od maksimalističkog stava.

Izvor je rekao da je za sada malo verovatno da će Rubio preporučiti da se ide dalje u pripremi sastanka Putin-Tramp iduće nedelje, ali da bi Rubio i Lavrov mogli ponovo da razgovaraju ove nedelje.

Tramp se poslednji put lično sastao sa Putinom pre više od dva meseca u Enkoridžu u Aljasci. Taj sastanak koji je trajao gotovo tri sata završen je bez postignutog dogovora, a oba lidera su istakla da je ostvaren napredak.

Tramp je od tada javno pozivao Kijev i Moskvu da odmah prekinu rat. Rekao je novinarima u subotu da treba da stanu na sadašnjim linijama fronta, jer je sve drugo suviše komplikovano i rat se nikad neće završiti.

(Beta)

