CNN: Rusija daje Iranu savete kako da koristi dronove na osnovu iskustva iz Ukrajine

Rusija pruža Iranu konkretne taktičke savete o upotrebi dronova na osnovu svog iskustva u ratu u Ukrajini, a za gađanje američkih objekata u zemljama Zaliva, izjavio je danas zapadni obaveštajni izvor za američku televizijsku mrežu Si En En (CNN), bez preciziranja tačne prirode tog saveta.

Međutim, Rusija je koristila dronova Šahed u Ukrajini, leteći u grupama i redovno menjajući kurs kako bi izbegli protivvazdušnu odbranu.

Do sada se ruska pomoć uglavnom fokusirala na opštu podršku, ali sada uključuje konkretnije taktičke savete.

Kremlj se nije oglasio o tom pitanju, dok je Bela kuća umanjila značaj te informacije, navodi CNN.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je „Rusija počela da podržava iranski režim dronovima“ i dodao da je Ukrajina poslala specijaliste za presretanje dronova u region Zaliva da podele svoje iskustvo u suočavanju sa dronovima Šahed, koji koštaju oko 30.000 dolara po komadu.

Kijev tvrdi da je razvio male dronove presretače koji koštaju oko 5.000 dolara.

(Beta)

