Čovek koji je u Mineapolisu sirćetom isprskao poslanicu Demokrata optužen za nasilni napad

Čovek koji je u utorak tokom jednog malog skupa u gradskoj skupštini u Mineapolisu špricom s mešavinom jabukovog sirćeta i vode isprskao poslanicu Demokratske partije Ilhanu Omar, optužen je za nasilni napad, saopštilo je danas Ministarstvo pravde SAD.

Napadač Entoni Kazmjerčak ima kriminalni dosije i javno podržava predsednika SAD Donalda Trampa.

Pošto je Kazmjerčak poprskao Omar, izgledalo je da joj je rekao: „Vi delite stanovnike Minesote!“, a istragom je utvrđeno da je pre nekoliko godina je kazao da „neko treba da ubije Omar“.

Omar je juče okrivila Trampa za ugrožavanje njene bezbednosti, dok je Tramp optužio nju da je ona „inscenirala napad“.

Ilhan Omar je jedna od prve dve muslimanke Amerikanke u Kongresu i prva žena druge rase koja je predstavljala Minesotu. Za poslanicu Minesote u kongresu SAD je izabrana 2018. godine.

Ona je poreklom iz Somalije i bila je izbeglica.

U Minesoti, gde je najviše doseljenika upravo iz Somalije što je sa procenjenih 108.000 stanovnika njihova najveća populacija u Sjedinjenim Državama, agenti federalne službe SAD za migracije „ICE“ uoravo izvode akcije protiv kojih stanovništvo protestuje.

Na tim demonstracijama su u Mineapolisu u poslednje dve nedelje nedelja agenti „ICE“ ubili dvoje ljudi što je rasplamsalo gnev.

Somalijska zajednica je pod znatnim pritiskom ICE posle nedavnih omalovažavajućih izjava predsednika Trampa – uključujući nazivanje te zajednice „smećem“ i njegove najave da će u martu Somalijcima ukinuti Status privremene zaštite (TPS).

Tekuće federalne istrage usmerene su na navodne prevare Somalijaca u državno finansiranim programima brige o deci i socijalnim uslugama.

Somalijci u Minesoti ostvaruju preko 500 miliona dolara godišnjeg prihoda i doprinose približno sa 67 miliona dolara državnim i lokalnim porezima.

Velika većina Somalijaca su državljani SAD. Procenat onih koji nisu državljani među somalijskim stanovnicima Minesote, gde su najveća muslimanska imigrantska grupa, opao je sa 76% 2001. na samo 9% 2023. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com