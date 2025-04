Crkvenjakov: U toku građansko hapšenje RTS-a jer je kršio zakon, vlast računa na iscrpljivanje

Generalni direktor Radio televizije Srbije (RTS), od 2001. do 2004, Aleksandar Crkvenjakov izjavio je da je blokada te medijske kuće njeno građansko hapšenje jer ne daje realnu sliku stvarnosti.

„Ne samo studenti, već i građani koji su stalno s njima na ulicama, imaju vrlo jednostavne zahteve: da se poštuju Zakon i Statut RTS-a. Nema te statistike koja bi pokazala da je slika srpske stvarnosti koju godinama kreira RTS politički uravnotežena i realna“, rekao je Crkvenjakov u intervjuu objavljenom na sajtu lista Danas.

„Pritisak na medije? Jedino ako se i, recimo, delovanje policije prema prekršiocima zakona može nazvati pritiskom. Dakle, simbolički – prisustvujemo građanskom hapšenju RTS-a zbog kršenja Člana 4. Zakona o javnim medijskim servisima“, dodao je Crkvenjakov.

On je rekao i da vlast računa „na iscrpljivanje, to je do sada funkcionisalo, priželjkuje se i malo sile, ali bi to, onda, donelo i konsekvence“.

Na pitanje da li očekuje masovniji bunt zaposlenih u RTS on je odrečno odgovorio.

„Iskreno – ne, iz istog razloga zašto u Srbiji ne može da se organizuje ni generalni štrajk. Sindikati su rascepkani, nejaki i ne sarađuju. Ako i dođe do masovnijeg unutrašnjeg protesta, biće to u organizaciji ‘tehnike’, dan uoči konačnog razrešenja tekuće političke krize“, ocenio je Crkvenjakov.

(Beta)

