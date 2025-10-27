Crna Gora uvodi vize za državljane,Turske privedeno njih 45

Premijer Milojko Spajić saopštio je sinoć da će vlada Crne Gore danas, po hitnoj proceduri, doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske nakon što je policija privela 45 turskih državljana zbog nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja u prethodna 24 sata.

Spajić je istakao da je odluka donešena u cilju očuvanja stabilnosti i bezbednosti, uz napomenu da će vlada nastaviti da radi na očuvanju dobrih odnosa sa Ankarom.

„U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre saradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu”, naveo je Spajić večeras na društvenoj mreži X.

Policija je sinoć sprovodila racije u Podgorici nakon što je sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J, , dok su se s druge strane u jednom podgoričkom naselju okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.

Policija je noćas zvanično saopštila da su za sada identifikovali i priveli dva turska državljanina koja se dovode u vezu sa sinoćnjim ranjavanjem jednog lica upotrebom noža.

Policija je saopštila je u poslednja 24 sata došlo do nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja a kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, ted a je privedeno privedeno oko 45 lica, turskih državljana.

„Službenici Uprave policije će cijeniti razloge boravka navedenih lica, opravdanost i zakonitost boravka kao i elemente njihovog nasilja koje je proisteklo za vrijeme njihovog boravka, u čemu će uslediti represivne mjere i ceniti se otkaz boravka i proterivanje stranaca”, dodali su iz UP.

Ranije juče, policija je saopštila da u Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 turskih državljana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com