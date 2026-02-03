Crnadak: Rušenje Dejtona najcrnji mogući scenario za Srbe i sve ostale narode u BiH i regionu

Šef poslaničkog Kluba Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak je danas kritikovao vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zbog ideje da treba „ugasiti“ Dejtonski sporazum o BIH.

„Ideja, koju trenutno predstavlja SNSD, da Dejton treba ugasiti, dramatično je opasna, direktno ugrožava bezbednost čitavog regiona i njeno sprovođenje dovelo bi do spirale sukoba“, napisao je Crnadak na Fejsbuku.

On je izjavio da je rušenje Dejtonskog sporazuma „najcrnji scenario koji bi mogao zadesiti Srbe i sve ostale narode u Bosni i Hercegovini i regionu, zbog čega ga treba braniti „svim silama“.

Istakao je da se to „mora čuti jasno i glasno, mora odjeknuti u glavama svih koji na bilo kojem nivou vode i utiču na život našeg naroda sa obe strane Drine“.

Navodeći da je po Dejtonskom sporazumu kompletan svakodnevni život RS u rukama institucija tog entiteta, ocenio je da su RS potrebne politike o budućnosti, optimizam, više pravde, više slobode, veće plate i penzije, bolji uslovi za mlade ljude, da bi prestali da odlaze sa ovih prostora.

„U onim oblastima u kojima se odlučuje na nivou BiH, kao što su odbrana i spoljni poslovi, nikakva odluka ne može biti doneta bez saglasnosti predstavnika RS“, naglasio je Crnadak.

Podsetio je da Dejtonski sporazum garantuje i specijalne paralelne veze RS i Srbije što, kako je naveo, „narod i institucije Srbije i RS neguju i u budućnosti će još više razvijati“.

„Shodno tome, šta više tražimo? Hleba preko pogače?“, napisao je Crnadak, dodavši da RS treba da se okrene jačanju svojih institucija koje moraju da štite i daju osećaj sigurnosti svakom pojedincu, a ne da budu u službi jednog čoveka i jedne stranke.

Poslednjih nedelja lider SNSD-a Milorad Dodik je u više navrata govorio da je Dejtonski mirovni sporazum „mrtav“ i da RS u, kako je ocenio: novoj geopolitičkoj situaciji, treba da da radi na procesu otcepljenja RS od BiH i proglašenju nezavisnosti Republike Srpske.

(Beta)

