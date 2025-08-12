Crnogorsko Tužilaštvo ispituje izjave mitropolita Metodija o četničkim komandantima

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je dva predmeta povodom izjava mitropolita Srpske pravoslavne crkve (SPC) Metodija u kojima se smatra da je veličao četničke komandante Pavla Đurišića i Dragoljuba Mihailovića.

Prvi predmet formiran je 12. juna i i dalje je u fazi izviđaja, potvrdilo je juče Tužilaštvo u Bijelom Polju.

Taj predmet se odnosi na Metodijeve izjave iz Manastira Podmalinsko, gde je rekao tokom parastosa pripadnicima prve i druge durmitorske četničke brigade da ga služi i „žrtvama komunističkog progona“ – Draži Mihailoviću i pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVUO).

Metodije je dodao da su se vernici okupili zbog „velikih i najvećih vitezova i heroja Drugog svetskog rata“, te da je „najveća šizofrenija“ tog prostora to što je u Podgorici podignut spomenik „najvećem monstrumu“ – Josipu Brozu Titu.

„Još nije donesena odluka u predmetu formiranom zbog govora Metodija u Manastiru Podmalinsko“, saopštilo je Tužilaštvo dnevnom listu Pobjeda.

Drugi predmet je formiran juče, a odnosi se na izjave mitropolita prilikom osveštanja i otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana.

Država je naredila uklanjanje spomenika, a Metodije ga je uneo u crkvu.

Crna Gora će sada, prema Temeljnom ugovoru, morati da traži odobrenje crkvenih organa ukoliko odluči da ukloni spomenik iz crkve.

„Državni organi ne mogu preduzimati bezbednosne mjere bez prethodnog odobrenja crkvenih organa, osim u slučajevima hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi“, navodi se u Temeljnom ugovoru.

Detalji unošenja spomenika u crkvu nesu dostupni javnosti jer su okupljeni sprečili novinare listova Pobjeda i Vijesti da zabeleže događaj i izještavaju o njemu.

Fotoreportere Pobjede Steva Vasiljevića i Vijesti Borisa Pejovića je tokom uklanjanja spomenika Đurišiću napala grupa muškaraca, koja im je pretila, udarala ih i naterala da obrišu fotografije koje su napravili.

Danku Femiću iz Podgorice je određen pritvor od 30 dana zbog sumnje da je počinio dva krivična dela u Gornjem Zaostru u petak, 8. avgusta.

Pritvor je Femiću, kako se navodi u obrazloženju portparolke Suda, Ane Radunović, određen jer je on ranije osuđivan, kao i zbog toha što bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao da ponovi krivično delo.

