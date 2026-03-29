Crta: Brojni incidenti na lokalnim izborima

Posmatračka misija "Crta" je saopštila da je tokom današnjih redovnih lokalnih izbora u deset mesta Srbije zabeležila incidenata.

Crta je objavila da u Kladovu njenim posmatračima birački odbori onemogućavaju ulazak na neka biračka mesta, dok su na nekim biralištima prisutna “treća lica“ koja se predstavljaju kao posmatrači, ali ne navode za koju misiju rade.

Primećuju se slučajevi organizovanog dovođenja birača na glasanje.

U Majdanpeku, po objavi Crte na njenom sajtu, na više biračkih mesta zabeleženo je teško ugrožavanje tajnosti glasanja, a u nekim slučajevima „i po pet osoba glasa iza istog paravana“, dok je „primećeno i organizovano dovođenje birača“.

Crta je navela i da je u Knjaževcu na više biračkih mesta uočeno vođenje paralelne evidencije i organizovano dovođenje birača na glasanje.

U tom gradu je, kako piše u objavi, primetan veliki broj automobila s registarskim tablicama iz Beograda, Novog Sada i drugih gradova, kao i vozila bez tablica.

U Sevojnu na jednom biračkom mestu Crtini posmatrači svedočili kršenju tajnosti glasanja, a uočeno je, kako piše u objavi, i vozilo za koje se sumnja da organizovano dovodi birače na glasanje.

U Aranđelovcu je vidljivo prisustvo organizovanih grupa i policije u blizini biračkih mesta. Zabeležen je i „slučaj zastrašivanja građana na koje su se nepoznate osobe zaletale kolima“.

„Na jednom biračkom mestu otkriven je pokušaj ‘bugarskog voza’. Posmatrači Crte razgovarali su s dve žene koje su, kako su same rekle da su dovedene na glasanje u većoj grupi“, navodi ta organizacija.

Na više biračkih mesta „narušena je tajnost glasanja – zabeleženo je fotografisanje glasačkih listića van paravana, često otvoreno i bez skrivanja, kao i slučajevi gde su paravani okrenuti ka biračkom odboru“.

Uočene su nepravilnosti u radu biračkih odbora, uključujući pogrešnu primenu UV lampe, glasno čitanje imena birača.

Navodi se i da je „u neposrednoj blizini Biračkog mesta broj 1 identifikovan logistički centar Srspke napredne stranke ispred kog je gužva i veliko prisustvo policije“.

U Lučanima, po Crti, dva biračka mesta prednjače po učestalosti nepravilnosti – fotografisanja glasačkih listića, vođenje paralelnih evidencija, mešanje posmatrača u rad biračkog odbora.

Zabeleženo je i nekoliko svađa, a oko stadiona FK Lučani u čijoj su blizini biračka mesta, primećena su „veća sumnjiva okupljanja“, navodi Crta.

U Boru je zabeleženo više fizičkih okršaja, kao i napad na studentski mobilni tim i posmatrača Crte.

U tom gradu je, u objavi, „na velikom broju biračkih mesta ozbiljno ugrožena tajnost glasanja i učestala pojava fotografisanja glasačkih listića“.

U Bajinoj Bašti, po Crti, „izrazito je tenzično uz nekoliko teških incidenata – pretučena su dva studenta, oštećeno je više automobila i izbušene su im gume“.

(Beta)

