Crta će imati 300 posmatrača na lokalnim izborima 29. marta

Nevladina organizacija Crta saopštila je da će na lokalnim izborima u deset gradova i opština u Srbiji, u nedelju 29. marta, imati 300 posmatrača.

„Deset posmatračkih misija funkcionisaće po zajedničkom principu, u ograničenom kapacitetu – organizovane kroz mobilne timove koji će posećivati biračka mesta, ali i pratiti situaciju i atmosferu na celom području tih administrativnih jedinica“, navodi se u saopštenju.

Posmatranje će, kako su dodali, biti usmereno na sticanje uvida i prikupljanje informacija o kontekstu u kojem se odvija izjašnjavanje birača.

„Ograničeni kapacitet ovih misija znači da Crta neće izveštavati javnost o procentima izlaznosti i rezultatima glasanja, nego o pojavama i događajima koji obeležavaju izborni dan – dan koji, kako iskustva s prošlogodišnjih lokalnih izbora pokazuju, obično protiče u pojačanim tenzijama i kao u svojevrsnom vanrednom stanju“, piše u saopštenju.

Kompletan sastav misija Crte za posmatranje izbora čini, kako su naveli, posmatrači volonteri, a logistički troškovi, poput goriva, pokriveni su individualnim donacijama građana.

„Tim Crte već mesecima posvećeno prati predizborne aktivnosti političkih aktera na terenu, u institucijama, u medijima i na društvenim mrežama, te će Izveštaj o dugoročnom posmatranju biti objavljen u sredu, 25. marta“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

