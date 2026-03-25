Crta o predizbornoj kampanji: Negativna, neravnopravna, zloupotreba dece, rodno nasilje

Posmatračka misija Crta saopštila je danas da su ključna obeležja kampanje za predstojeće lokalne izbore izrazita neravnopravnost učesnika, visoke tenzije praćene pritiscima, incidentima i beskrupuloznom negativnom kampanjom.

Crta je u danas objavljenom Izveštaju o predizbornoj kampanji uoči izbora 29. marta, tu ubrojala i političku zloupotrebu dece i rodno zasnovano digitalno nasilje.

Navodi se da se neravnopravnost prvenstveno ogleda u ogromnom broju primera zloupotrebe javnih resursa i funkcija u korist stranaka na vlasti, kao i u njihovoj apsolutnoj dominaciji u medijima.

„Vlast je u kampanju ušla i pre nego što su raspisani izbori, konstantno pojačavajući mobilizaciju najviših državnih funkcionera i brišući ionako već teško vidljivu granicu između državnog i partijskog“, dodaje se.

Ukazano je i na to da su nacionalne teme i invazija republičkih funkcionera na predizborne sredine potisnule lokalni karakter izbora.

Navedeno je da je kampanja vladajućeg bloka bila izrazito centralizovana i uniformna i snažno oslonjena na političku figuru predsednika države, te da su aktivnosti nosilaca vlasti bile daleko brojnije u odnosu na aktivnosti drugih aktera.

Intenzivirani infrastrukturni radovi, pomoć, subvencije i usluge građanima promovisane su i kroz državne i kroz stranačke kanale komunikacije“, navodi se.

Dodaje se da je u 10 jedinica lokalne samouprave, od raspisivanja izbora (23. februara) zabeleženo više od 300 poseta najviših državnih zvaničnika.

„U izostanku reakcije institucija, nastavljene su i produbljene nepravilnosti poznate iz ranijih izbornih ciklusa, poput neefikasnog, ali i protivzakonitog rada lokalnih izbornih komisija i netransparentnih promena u biračkom spisku“, stoji u saopštenju.

Crta je tu ubrojala i porast broja kvaziposmatračkih misija (29 akreditovanih a prošle godine bilo ih je 16), uključujući i novinu u vidu stranih kvaziposmatrača, kao i navode o kupovini glasova i dokaza o manipulaciji ranjivim grupama.

„Posebno zanimljiv podatak u vezi s ovim izborima je da od 50 proglašenih lista, za njih 19 postoje sumnje, na osnovu jasnih indikatora, da su neautetične, odnosno fantomske“, navodi se.

Dodaje se da takve liste obično nemaju vidljivih aktivnosti ni u predizbornom periodu, a posebno ne između izbornih ciklusa.

„Nepoznato je kako dolaze do potpisa podrške za kandidaturu pošto ne objavljuju pozive građanima, nemaju štandove i slično, nominalno zastupaju interese nacionalnih manjina kojih nema na dotičnom području, koriste nazive slične onim koji imaju autentične liste, čime mogu dovesti birače u zabludu“, navodi se.

Crta je najavila da će izborni dan, 29. mart, posmatrati u svih 10 jedinica lokalne samouprave.

Precizirala je da će njenih 10 posmatračkih misija biti organizovano po zajedničkom principu i u ograničenom kapacitetu, kroz mobilne timove koji će obilaziti biračka mesta i pratiti situaciju i atmosferu na celom području administrativnih jedinica.

„Fokus posmatranja biće na sticanju uvida i prikupljanju informacija o kontekstu u kojem se odvija glasanje, zbog čega Crta neće izveštavati o procentima izlaznosti i rezultatima, već o pojavama i događajima koji obeležavaju izborni dan“, navodi se.

(Beta)

