CRTA: SNS koristila javne resurse da bi očuvala vlast u Mionici, Negotinu i Sečnju, podnete prijave

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) „bez ograničenja i najčešće izvan zakonskih okvira“ je koristila državne i javne resurse, institucije, službe i funkcije kako bi očuvala vlast u Mionici, Negotinu i Sečnju, opštinama gde se u nedleju, 30. novembra održavaju izbori, saopštio je nezavisan, nestranački Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Ta organizacija je u „Izveštaju o dugoročnom posmatranju lokalnih izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju“ navela da su najvidljivije aktivnosti usmerene ka lokalnim zajednicama bili intenzivirani infrastrukturni radovi, unapređenja zdravstvenih usluga, donacije opreme sportskim udruženjima i distribucija paketa osnovnih namirnica.

„Te mere su pratile mnogobrojne promotivne video-poruke u kojima su zasluge za infrastrukturne, razvojne i socijalne intervencije pripisivane predsedniku Srbije i lokalnim funkcionerima. Ime predsednika Srbije istaknuto je na sve tri lokalne liste SNS. U završnim danima kampanje predsednik Vučić je i posetio sve tri opštine u kojima se održavaju izbori“, piše u izveštaju.

CRTA dodaje da je za izbore u tri opštine akreditovano čak 2.135 posmatrača, i to u ime 16 udruženja i organizacija, od kojih je veći broj, po saznanjima te nevladine organizacije, „povezan s vlašću, a manji s opozicionim akterima i zborovima građana“.

CRTA je protiv predsednika Opštine Mionica Bobana Jankovića i ministra turizma Huseina Memića, zbog njihovog delovanja u Mionici podnela tri prijave zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije, odnosno zloupotrebe javne funkcije u cilju stranačke promocije.

„Kampanji u Negotinu pečat je dalo izrazito prisustvo državnih funkcionera i istaknutih aktera SNS“, a „u jednom danu u Negotinu, na susretu s lokalnim privrednicima i poljoprivrednicima, našla su se tri predstavnika republičke izvršne vlasti – dve ministarke i jedan državni sekretar“, piše CRTA.

Ta organizacija je zabeležila 35 promotivnih klipova u kojima se „praktično oglašava zloupotreba javnih resursa“.

Uz to je „vidno bilo angažovanje opštinskih službenika iz drugih delova zemlje (Palilula i Zemun) u terenskim aktivnostima: na promotivnim štandovima, u akcijama deljenja poklona građanima, na stranačkim skupovima“, piše u izveštaju.

Za razliku od Mionice i Negotina gde je došlo vreme za redovne izbore, u Sečnju su raspisani vanredni lokalni izbori.

U Sečnju je „za slučaj da ulaganja i donacije ne budu dovoljno podsticajni za sve birače, bilo i pritisaka na građane i zloupotrebe institucija“, a „posmatrači su zabeležili navode o instrumentalizaciji Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, odnosno o uslovljavanju socijalne pomoći i drugih davanja podrškom predsedniku Vučiću i SNS“, navodi CRTA.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com