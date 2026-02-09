Crvena orbita: Kina povećava transportne kapacitete za Kinesku Novu godinu, dok Kinezi šetaju Pariz

U novom izdanju Crvene orbite analiziramo posetu predsednika Istočne Republike Urugvaj Kini. Takođe donosimo rezultate nekoliko diplomatskih sastanaka. Od ekonomskih tema ističemo statistiku za koju se očekuje da će premašiti sve prethodne brojke putovanja tokom Kineske Nove godine, a tu su i upozorenja zemljama koje blokiraju prolaz teretnih vozova između Kine i Evrope. Šangajski muzej je svoje fosilne sale pretvorio u jednodnevni kamp za decu, dok su Kinezi šetali Parizom, predstavljajući kulturu i šarm Francuzima, povodom Kineske Nove godine.

